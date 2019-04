Israel velger tirsdag 9. april 120 medlemmer til nasjonalforsamlingen Knesset. Å følge den israelske valgkampen har vært spennende og til tider svært underholdende.

Jevn kamp om å bli størst

De siste målingene tyder på at statsminister Benjamin Netanyahus Likud kanskje kan bli slått som største parti av nykommerne Blå og Hvit, men likevel kan bygge en flertallskoalisjon i nasjonalforsamlingen Knesset og dermed fortsette å styre landet.

Netanyahu og utfordreren Benny Gantz, en tidligere hærgeneral, har utelukket å styre sammen.

Vi bestemte oss for å samle opp de morsomste, sprøeste og mest bisarre påfunnene fra den intense valgkampen. Inspirert av avisen Haaretz (se video nederst) presenterer vi dem som en fem-på-topp-liste med vinneren til slutt.

Fakta: Israels valg 2019 6.339.279 personer har stemmerett og kan avlegge sin stemme ved 10.720 stemmelokaler på tilsammen 40 partier – en ny rekord. Statsminister Benjamin Netanyahu og hans høyreparti Likud vil ifølge meningsmålingene konkurrere med det nye partiet Blå og Hvit og dets leder Benny Gantz om å bli største parti. Målingene tyder samtidig på at Likud ligger best an til å kunne samle en flertallskoalisjon bak sin statsministerkandidat.

Nummer 5: «Avhørt» av ektemannen.

Anat Berko fra regjeringspartiet Likud har en doktorgrad i kriminologi og oppnådde en grad som oberstløytnant gjennom 25 års tjeneste i den israelske hæren. I en valgvideo blir hun «kidnappet» og «avhørt» av en mann med palestinaskjerf foran ansiktet.

Mannen som gjennomfører det ikke altfor tøffe avhøret, viser seg til slutt å være Berkos ektemann.

YouTube

– Vil du ha kaffe? spør han ømt etter «avhøret».

– Jeg tar kaffen svart og sterk, som i hæren svarer kona.

At disse to krydrer samlivet på denne måten, er ikke noe det israelske folket nødvendigvis trengte å vite, kommenterer Haaretz’ Daniel Gouri de Lima.

Nummer 4. Er statsministerkandidaten sprø?

Den tidligere forsvarssjefen Benny Gantz introduserte seg selv som statsministerkandidat med et smell. I en valgvideo skryter han av å ha drept 1364 terrorister under krigføringen han ledet på Gazastripen i 2014.

Det er blitt påpekt i ettertid at 369 av de 2125 palestinerne som ble drept i krigen, var barn under 15 år. Antallet «militante» som ble drept, var 936, ifølge tall fra den israelske hæren og det israelske utenriksdepartementet.

Yehudah Gross

Benny Gantz viste seg å bli en sterk utfordrer til Benjamin Netanyahu. Likud har møtt utfordringen ved å offentliggjøre et lydopptak der Gantz sier at «dersom Netanyahu kunne ha fått meg drept, så ville han ha gjort det». Likud-linjen er nå at det har klikket for Gantz og at han ikke er skikket til å bli statsminister.

Nummer 3. En politiker går «under cover».

Avi Dichter er en tidligere offiser i det hemmelige politiet Shin Bet og nåværende Likud-politiker. Politisk har han gjort seg mest bemerket ved å stå bak loven som definerer Israel som jødenes nasjonale hjem.

Før primærvalget lanserte han en valgkampvideo der han forkledd som palestiner lurer seg inn hos palestinernes president Mahmoud Abbas. «Abbas» forklarer at jo flere år en palestiner sittet i fengsel, jo mer penger vil han få. Dichter drar til slutt av seg løsbarten og avslører sin egentlige identitet.

YouTube

Nummer 2. Et liksomdrap på en motkandidat

Likud-politikeren Oren Hazan har lenge hatt rykte som en løs kanon på dekk. Under valgkampen ble han først latterliggjort for å skryte av en selfie med USAs president Donald Trump. Deretter ble han anmeldt for å ha laget en valgvideo der han tilsynelatende skyter en arabisk motkandidat.

Videosnutten er hentet fra westernfilmen «The good, bad and the ugly». Oren Hazans ansikt er ganske amatørmessig plassert på hodet til en rollefigur som sitter i et badekar. Inn kommer Jamal Zahalka, leder for det arabiske partiet Balad. Zahalka forsøker å drepe Hazan, men Hazan har en revolver med seg i badekaret og skyter først.

Jamal Zahalka mente videoen var en oppfordring til drap og anmeldte Hazan.

Nummer 1. Jeg elsker duften av fascisme om morgenen

Ironi og sarkasme er visstnok veldig vanskelig. Det skal ikke mye til før man blir misforstått. Den konservative justisministeren Ayelet Shaked fra Nye Høyre følte seg også misforstått da hun tilsynelatende promoterte parfymen «Fascisme» i en valgvideo.

Ayelet Shaked avviste all kritikk fra «bitre» motstandere. Hun mente kritikerne ikke hadde fått med seg poenget, nemlig at hun står for demokrati.

Kandidater som nesten kom med på listen:

1. Regjeringspartiet Likud holder fast ved kandidaten som riksadvokaten vil tiltale for korrupsjon, bedrageri og misbruk av tillit, nemlig statsminister Benjamin Netanyahu.

2. Statsministeren lanserer sin egen TV-kanal, «garantert fri for Fake News». Den kan ses på Netanyahus Facebookside. Eneste program: statsministeren svarer på sine egne spørsmål.

3. Valgkampens største trekkplaster, bokstavelig talt, er USAs president Donald Trump. Han figurerer på gigantiske valgplakater med statsminister Benjamin Netanyahu.

4. Opposisjonspolitikeren Yair Lapid sender statsminister Netanyahus lover i papirmakulatoren. Deriblant budsjettet til statsministerens nye dyre fly.

5. «Med Gud og Azarias help, skal vi vinne»: Visemiljøvernminister Yaron Mazuz mente han skulle gjøre suksess med hjelp fra den tidligere soldaten Elor Azaria. Azaria ble dømt til 9 måneders fengsel for å ha skutt og drept en knivstikkende palestiner som allerede var uskadeliggjort.

Og her har dere Haaretz’ favoritter: