Terroristen skrev Ebba Åkerlunds navn på et våpen

Gjerningsmannen bak moskéangrepene på New Zealand har i sitt manifest oppgitt angrepet som en «hevn for Ebba Åkerlund». 11-åringen ble drept under terrorangrepet i Drottninggatan i Stockholm i 2017.

Rakhmat Akilov ble i fjor dømt til livsvarig fengsel for lastebilangrepet i sentrum av Stockholm i fjor. Usbekeren er funnet skyldig i fem drap og 119 drapsforsøk.

– Det er dypt tragisk at Ebbas navn misbrukes i politisk propaganda, sier jentas mor til Aftonbladet.

Våpen fulle av navn

Terroristen eller terroristene brukte flere ulike våpen under angrepet, og disse skal ha vært fulle av hvit tekst. På det første våpenet som ble brukt sto det ifølge Aftonbladet «Ebba Åkerlund».

– Jeg begynte å kaldsvette med en gang jeg så at han hadde hatt et gevær med min datters navn på. Hvordan i helvete skal vi noen gang få sørge i fred, uttrykker Ebbas far til Aftonbladet.

I sosiale medier sirkulerer bilder som angivelig skal være delt av gjerningsmannen som viser pakker med ammunisjon dekket av håndskrevet, hvit tekst der navnene på ofre i ulike terroraksjoner flere forskjellige steder i verden er ramset opp.