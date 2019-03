Husbrann avslørte forbudt kjærlighetshistorie på Vestbredden

Samtidig som spenningen stiger mellom Israel og Hamas på Gaza-stripen og forholdet til palestinerne diskuteres i en gryende valgkamp, har et kjærestepar på Vestbredden gjort seg bemerket.

En israelsk kvinne i 20-årene ble denne uken intervjuet anonymt og med fordreiet stemme på TV-kanalen KAN. Hun hadde vært bosetter i en liten, navnløs utpost siden 2017 da hun i fjor traff en mann og ble forelsket.

Fastlåst situasjon

Det var bare et par problemer:

Hun var bosetter i en utpost som forbød palestinere å oppholde seg på området og som ikke ville hyre andre enn jøder til å jobbe på stedet.

Han er palestiner og bodde i en landsby nær Ramallah på et område av Vestbredden der Israel nekter israelere å oppholde seg. Han har heller ikke lov til å være i Israel.

Han måtte rømme familien

De to møttes i skjul mens han jobbet på en byggeplass nær bosetningen hennes. Tidlig i forholdet gjorde hun det klart at hun ikke ville gifte seg med ham om han ikke konverterte til jødedommen, noe han skal ha akseptert.

Etter noen måneder oppdaget hans familie hva som var på gang. Han skal ha blitt drapstruet og rømte. I dypeste hemmelighet flyttet han inn hos henne.

– Hatet var intenst

– Det var en svært vanskelig tid. Hver gang måtte han smugles inn til huset. Naboer snakket stadig om arabere, og hatet var intenst. Men inne i huset hadde vi ro, og jeg følte meg trygg, sa kvinnen på TV.

Hun påpekte at de ikke kunne finne noen annen løsning for å være sammen.

Fakta: Vestbredden Landområde mellom Jordan og Israel omtrent på størrelse med Oslo og Akershus. Ble erobret av Jordan i 1948 og okkupert av Israel i 1967. Antall innbyggere: 2,7 millioner palestinere og ca. 600.000 israelske bosettere, inkludert dem i Øst-Jerusalem. Det internasjonale samfunn mener bosetningene er ulovlige.

Ryktene begynte å gå

Etter to måneder betrodde hun seg til en nær venn. Ryktet begynte å gå i det lille samfunnet. Etter kort tid dukket lokale sikkerhetsvakter opp på døren og krevde den palestinske kjæresten utlevert.

Avisen The Times of Israel har snakket med en embetsmann som kjenner saken og som forteller at den palestinske mannen ble anholdt og jult opp. Kvinnen fikk beskjed om at hun var uønsket i utposten.

Hun ble senere fysisk hindret fra å komme tilbake for å hente tingene sine. På dette tidspunktet, i september i fjor, anmeldte hun sine tidligere naboer for trusler.

Huset brant ned

– Folk jeg hadde bodd sammen med – venner – gikk fra vettet. Til og med hardkokte forbrytere får vende tilbake til sine egne hjem, sa kvinnen på TV denne uken.

I desember fikk hun en telefon fra sitt gamle nabolag. Huset som hun hadde investert ca. en halv million kroner i, var brent ned til grunnen. Kvinnen mistenker at hennes gamle venner hadde satt fyr på det og har anmeldt saken. Hun påpeker at boligen hverken var tilkoblet strøm eller gass.

En talskvinne for politiet bekrefter overfor Times of Israel at saken er under etterforskning.

Mener hun satte dem i fare

Lederskapet i bosetningen avviser at noen av innbyggerne står bak brannen. I en uttalelse etter TV-sendingen legger de vekt på at kvinnen har satt dem i fare ved å smugle inn en innbygger fra en fiendtlig landsby og lyve om hans identitet.

Holder kontakten

Hvordan går det så med paret nå? De kan ikke bo sammen, men holder kontakten, melder The Times of Israel.

– Det er så trist at det ikke finnes noe sted som vil godta oss, sier hun.

Kjærlighetsforhold mellom arabere og israelere har skapt hissig stemning før. I fjor høst giftet TV-anker Lucy Aharish og skuespiller Tsahi Halevi seg, og ekteskapet utløste en heftig, offentlig debatt. Årsaken var at hun er muslimsk arabisk-israeler, og han er jøde.