Pavel og vennen Danil var en av 12.000 unge russere som brukte mandagen på å protestere på gaten i i Moskva.

– Klarer de å stenge Telegram, vet vi hva som blir det neste, sier Danil. Kreml har allerede varslet at Facebook kan bli stengt i løpet av året.

– Putin stenger nettet i Russland for å sikre full kontroll, sier demonstrantene.

Det er over et år siden så mange moskovitter demonstrerte i Russlands hovedstad, uten å bli beordret til det av sjefen og uten å få betalt.

Ifølge politiet var det bare 7000 demonstranter, men arrangørene bak demonstrasjonen hadde installert telleapparater og telte opp 12.400 deltagere.

Gina Grieg Riisnæs

Stengte 18 millioner nettadresser på få minutter

For to uker siden startet Kreml det som er betegnet som det mest omfattende forsøket noensinne i Europa på å få kontroll med internett.

På det meste er 18 millioner nettadresser blitt stengt.

Resultatet er at Google, Youtube, Amazon og hundrevis av andre ulike internett-tjenester ikke fungerer, med mindre du installerer en kryptert VPN-tjeneste.

Spørsmålet er om også russiske bestemødre lærer seg det, eller om de går over til bruke russiske nett-tjenester som Kreml har full kontroll med.

«Dette er så ille at selv vi introverte går ut på gaten og demonstrerer», står det på plakaten til en ung jente.

Gina Grieg Riisnæs

Årsaken er at Kreml ønsker å stoppe den populære meldingstjenesten Telegram, som nekter å gi fra seg krypteringsnøklene til sine 200 millioner brukere til Russlands sikkerhetstjeneste FSB.

Telegram er laget av Pavel Durov. Han er en russiske versjon av Mark Zuckerberg, og ble tvunget til å selge Russlands største sosiale medium Vkontakte til en av Putins oligarkvenner.

– Uten Telegram og internett kan vi ikke kjempe mot undertrykkelsen, sa Tatjana Fedorova.

Hun bruker Telegram til å kjempe for sin mann, matematikeren Dmitrij Bogatov, som risikerer lang fengselsstraff etter ha oppfordret sine venner på sosiale medier til å demonstrere mot korrupsjon i fjor vår.

Gina Grieg Riisnæs

– De har tatt fra oss all makt

Opposisjonspolitikeren Alexej Navalnyj har hatt stor suksess med å bruke Youtube til å kritisere korrupsjonen og avsløre yachtene, palassene og luksuslivet til Putins søkkrike venner.

Han deltok også i mandagens demonstrasjon sammen med kona.

– Vi må kjempe hver dag for å stoppe Putins regime. De har tatt all makt, og nå gir de makten videre til sine barn og barnebarn. Det finner vi russere oss ikke i, sa Navalnyj.

– Dette er nok et skritt på veien til å innføre monarki og velge en ny tsar i Russland. En kamp om vi fortsatt skal være europeere. Våre liv like mye verdt som mennesker i Vesten. Dette er en kamp mot dette monsteret som holder Russland nede, sa opposisjonsbloggeren Mikhail Zvetov, som ble slått ned for to uker siden etter å ha refset Kremls maktelite for katastrofebrannen i kjøpesenteret som koster 60 mennesker livet.

– Det er vi som er de sanne patriotene som vil gjøre Russland bedre. Uten et fritt internett, kan vi ikke bygge en bedre fremtid, sa Zvetov.

Gina Grieg Riisnæs

Later som om de ikke stenger nettet

De store mediene og TV-kanalene tier ihjel saken – og at det fant sted en demonstrasjon i Moskva i mandag.

Putins vaktbikkje for medier og nett Roskomnadzor og Kreml avfeier det som vestlig propaganda at store deler av nettet er stengt ned.

Millioner av russiske nettbrukere vet det ikke er sant.

Det kan de blant annet takke dataaktivisten Filip Kulin fra St. Petersburg for, som driver et nettsted som følger kampen om internett fra minutt til minutt.

– Er du ikke bekymret for at Roskomnadzor truer deg med straff og fengsel?

– Jeg er ikke så veldig redd. Jeg skjønner ikke hvorfor de later som om det ikke skjer. Vil de ha meg i fengsel, kan vi legge frem bevis i form av brevene Roskomnadzor sender til nettleverandørene med pålegg om å stenge nettadressene, sier Kulin.

Gina Grieg Riisnæs

Kremls store problem er at det bare tar tre minutter å omgå Kremls nye, gigantiske nett-mur:

Løsningen er å installere en VPN-tjeneste, både på mobil og PC. Ulempen er at internett går tregere på den måten.