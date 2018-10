Det er gått ti dager siden katastrofen inntraff på øya Sulawesi, og håpet om å finne overlevende er nesten helt ute. Søndag anslo myndighetene at over 5.000 mennesker antakelig er savnet i de to landsbyene Petobo og Balaroa.

Ifølge katastrofemyndighetene vil den offisielle letingen fortsette til 11. oktober. Etter det vil de savnede bli oppført som savnet og antatt omkommet.

Da jordskjelvet på 7,5 inntraff omgjorde vibrasjonene bakken til kvikksand og hele Petobo sank så å si under jorden. Myndighetene har ifølge nyhetsbyrået AFP besluttet å la disse hardest rammede områdene ligge som massegraver.

I Balaroa er 40 år gamle Gopal blant dem som selv leter etter familie og venner. Han leter etter onkelen og tanten sin.

– Selv om de slutter å lete etter dem, vil vi fortsatt prøve å finne dem på egen hånd. Når vi ikke lenger kan gjøre det selv, overlater vi det til Allah.