Iran bombet opprørere i Syria

Mandag morgen skjøt Iran flere raketter mot millitære som skal ha vært involvert i terrorangrepet mot millitærparaden i Ahvaz i september.

– Hovedkvarteret til de ansvarlige for terrorforbrytelsen i Ahvaz, ble angrepet for få minutter siden øst for elven Eufrat med ballistiske missiler avfyrt av Revolusjonsgarden, opplyser den mektige iranske militærstyrken på sine hjemmesider mandag.

Flere påståtte terrorister og deres ledere, antas å ha blitt drept eller såret i angrepet, heter det videre.

Revolusjonsgarden oppgir ikke hvor missilene kom fra. Statlig TV viste bilder fra utskytingen og oppga at de befant seg i provinsen Kermanshah vest i Teheran. Ifølge det iranske nyhetsbyrået Fars var det missiler med rekkevidde på mellom 750 og 800 kilometer, som ble avfyrt. Syriske statsmedier har foreløpig ikke meldt om angrepet.

Uklart hvem som sto bak angrepet i Ahvaz

24 mennesker, blant dem mange sivile, ble skutt og drept da væpnede menn åpnet ild under en militærparade i Ahvaz sørvest i Iran 22. september.

Den sunniislamistiske ekstremistgruppen IS, som Iran og regimet i Syria kriger mot, hevder å stå bak. Irans president Hassan Rouhani har lovet å gjengjelde angrepet.

Statlig iransk TV antyder at de ballistiske missilene traff mål i nærheten av byen Abu Kamal, helt sørøst i Syria. Byen kontrolleres av styrker som støtter Syrias president Bashar al-Assad, men har vært mål for en rekke angrep fra IS-opprørere.

Mandagens angrep øker forvirringen ytterligere om hvem som sto bak blodbadet i Ahvaz. Irans regjering ga først iranske arabiske separatister skylden for angrepet, der væpnede menn utkledd som soldater åpnet ild mot folkemengden som så på en militærparade.

Ukjent mål

Arabiske separatister tok også tidlig på seg ansvaret for angrepet, og presenterte detaljer som senere ble bekreftet, om en av gjerningsmennene.

Da IS hevdet å stå bak, la de først frem feilinformasjon om angrepet. Senere presenterte ekstremistgruppen bilder av flere menn som Iran siden identifiserte som gjerningspersonene. Men mennene på bildene har ikke sverget troskap til IS.

Iranske statsmedier oppgir at mandagens missiler angrep såkalte «takfiri», et begrep de ofte bruker om både IS og separatister fra Ahvaz. Man kjenner ikke til tilfeller der separatistene og IS har samarbeidet tidligere.