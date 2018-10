Politiet gjenåpner etterforskningen av voldtektsanklager mot Ronaldo

Politiet i byen bekreftet mandag overfor USA Today at de har gjenåpnet etterforskningen av den portugisiske fotballstjerna.

Amerikanske Kathryn Mayorga (34) sto fram med sin historie i den tyske avisen Der Spiegel i slutten av september. Der hevder hun de to møtte hverandre på en klubb i Las Vegas, før han senere voldtok henne på en hotellsuite. Politiet har bekreftet at kvinnen anmeldte et overgrep samme dag i 2009, og at i den forbindelse ble undersøkt av leger på et sykehus i Las Vegas.

Episoden skjedde under en ferietur og i et forlik betalte Juventus-spilleren 375.000 dollar til Mayorga, et beløp som tilsvarer over 3 millioner norske kroner med dagens dollarkurs. Mayorga skrev den gangen under en taushetserklæring, men har levert et sivilt søksmål for å få opphevet den.

Ronaldo har hele tiden hevdet at de to hadde frivillig sex.

– Dette er ikke sant. Falske nyheter. Folk vil promotere seg selv ved å nevne mitt navn. Det er normalt. De vil bli berømte og nevner mitt navn. Det er en del av jobben, sier han i en video på Instagram.