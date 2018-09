– Akkurat som NFL, hvis seeroppslutning har rast, blir Nike fullstendig gruset av sinne og boikott. Jeg lurer på om de hadde noen anelse om at det ville bli slik?

– Når det gjelder NFL, er det vanskelig for meg å se på, og det vil alltid være slik, inntil de reiser seg for flagget, skrev Trump på Twitter onsdag.

Nikes aksjekurs falt rundt 3 prosent tirsdag da det ble kjent at selskapet nå har valgt Kaepernick som ny frontfigur for den nye «Just do it»-kampanjen. Onsdag var aksjekursen på vei oppover.

Les mer om bakgrunnen for at Trump er sint og at denne saken splitter USA:

Knelte under nasjonalsangen

Kaepernick var et hett navn i USA da han markerte undertrykkelse av svarte og andre fargede i USA i 2016. Da valgte han å knele under den amerikanske nasjonalsangen før en NHL-kamp. Siden kastet mange amerikanske idrettsutøvere seg på bølgen og støttet hans måte å protestere på. President Donald Trump reagerte med avsky.

Quarterbacken har stått uten klubb etter at kontrakten ble avsluttet med San Francisco 49ers i mars i fjor. Siden har ingen klubb ønsket å skrive kontrakt med ham. Derfor har han saksøkt NFL.