Man kan ikke beskylde emir Tamim bin Hamad Al Thani for å knusle med gavene til sine beste venner. Når har Qatars mektige hersker gitt et Boeing 747–8 i gave til Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan, melder TRT Haber.

De melder at gaven er et «uttrykk for emirens kjærlighet for Erdogan».

Ukjent

Erdogan kan få med seg 75 medreisende

Superluksusutgaven av det digre flyet landet på Sabiha Gökcen-flyplassen på asiasiden av Istanbul onsdag.

De skriver at denne «very special VIP»- versjonen av flyet koster 400 millioner dollar, hvilket tilsvarer nesten 3,3 milliarder norske kroner.

AP/NTB scanpix

Normalt kan en Boeing 747–8 få plass til 400 passasjerer. Men i luksusutgaven som Erdogan har fått, er det plass til bare 76 personer, ifølge Haberler. Man har prioritert komfort, noe bildene som er blitt presentert av tyrkiske medier, burde kunne understreke.

Ukjent

Den tyrkiske presidenten har litt å velge mellom

Flygaven fra den qatarske emiren blir føyd til resten av presidentens flypark. Det har fra før dreid seg om ikke færre enn 11 fly og 3 helikoptre, ifølge Ahval.

Blant de andre flyene er en Airbus A340 VIP som Tyrkia kjøpte fra Tunisia for 650 millioner kroner i 2016.

Ukjent

– De har ikke så mange andre venner

Så hvorfor har Qatar valgt å gi en såpass dyr gave til Tyrkia? En del av svaret er at de ikke har så mange andre venner i regionen, svarer forsker Lars Haugom ved Institutt for forsvarsstudier.

– De har et anstrengt forhold til Saudi-Arabia og mange av de andre arabiske golflandene, og Tyrkia har valgt å støtte dem i den konflikten, sier han.

Qatar satser også stort økonomisk i Tyrkia. Under sitt siste besøk i Tyrkia i august lovet emiren at landet skulle investere 125 milliarder kroner i Tyrkia.

Ukjent

Ideologi og økonomi viktig for Tyrkias valg

Da Saudi-Arabia, De arabiske emirater, Egypt og flere av de andre golflandene innførte en svært streng blokade av Qatar i juni 2017, valgte Tyrkia å støtte Qatar.

Men hvorfor valgte Erdogan å trosse denne klubben med til dels svært rike og mektige og i stedet støtte den lille øystaten i Gulfen?

– Det har både en ideologisk og en økonomisk forklaring, sier Haugom.

AP/NTB scanpix

Tyrkia og Qatar sto på samme side under den arabiske våren

For å finne den ideologiske forklaringen må vi gå tilbake til Den arabiske våren i 2011. Da valgte både Qatar og Tyrkia å støtte bevegelser som sto nær Det muslimske brorskapet. Blant annet støttet de president Muhammed Mursi i Egypt.

– Brorskapets ideologi har mange berøringspunkter med ideologien til Erdogans parti AKP, sier Haugom.

AP/NTB scanpix

Tyrkia trenger penger utenfra

Men i dag er det økonomiske forholdet vel så viktig for Tyrkia.

– Tyrkias økonomi bygger på kapitaltilførsel fra utlandet og mange av de andre kildene til kapital har tørket inn. Derfor har Qatar blitt en enda viktigere investor for Tyrkia, sier Haugom.