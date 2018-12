Hunden Madison overlevde skogbrannen i California – ventet foran det utbrente huset da eieren kom tilbake

Den voldsomme skogbrannen som herjet de nordlige delene av California i flere uker i november krevde 87 menneskeliv.

Minst 52.000 mennesker er blitt hjemløse. Aller hardest rammet ble byen Paradise nordøst i San Francisco, som brant helt ned til grunne.

Andrea Gaylor er en av dem som mistet hjemmet sitt i Paradise. Hun flyktet fra flammene 8. november, men fikk ikke med seg hunden sin Madison.

Gaylor ba derfor redningsmannskapene om å holde utkikk etter den. Etter noen dager fikk redningsarbeideren Shayla Sullivan øye på hunden i nærheten av hjemmet sitt, skriver nyhetsbyrået AP.

Passet eiendommen

Madison, som er trent til å holde vakt utenfor huset, holdt seg på avstand og ville ikke bli med den ukjente redningsarbeideren. Sullivan satte derfor regelmessig ut mat og vann til hunden, helt frem til Gaylor fikk vende tilbake til den utbrente eiendommen denne uken, ifølge AP.

Fradag ble Madison gjenforent med eieren sin. Hunden har altså tilsynelatende holdt vakt ved ruinene av hjemmet sitt i nesten en måned.

Shayla Sullivan / TT NYHETSBYRÅN

– Man kan ikke be om et bedre dyr. Forestill deg lojaliteten som ligger i å vente i de verste tenkelige omstendighetene, sier Andrea Gaylor til TV-kanalen ABC10.

Møtte broren igjen

Redningsarbeider Sullivan fant også ut at Madisons bror, Miguel, hadde blitt tatt hånd om over hundre kilometer unna. Nå er også de to brødrene gjenforent.

– Deres instinktive jobb er å passe på flokkene, og vi en er del av dem. Det er en beroligende følelse, sier Gaylor.