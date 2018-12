Trump vil snart velge ny stabssjef

– Jeg er i en prosess hvor jeg intervjuer noen veldig flotte mennesker til å bli ny stabssjef i Det hvite hus. Falske nyheter har med sikkerhet sagt at det var Nick Ayers, en spektakulær person som alltid vil være med i MAGA-teamet (Make America Great Again). Jeg skal snart ta en beslutning!, skriver Trump på Twitter søndag kveld.

Ayers meldte søndag på Twitter at han forlater Det hvite hus på nyåret, og at han skal hjelpe Trump-administrasjonen på utsiden.

Mannen som i dag er stabssjef for visepresident Mike Pence, har blitt ansett som den soleklare favoritten til å ta over når Trumps stabssjef John Kelly går av på nyåret.

Ifølge nyhetsbyrået AP klarte ikke Trump og Ayers å bli enige om hvor lenge han skulle ha jobben. Samtalene skal ha foregått over flere måneder.

Trump ønsker at hans nye stabssjef skal sitte i stillingen gjennom valgkampen i 2020.

En kilde nær presidenten sier Trump nå vurderer fire kandidater til stillingen, deriblant Mick Mulvaney, som er budsjettsjef ved Office of Management and Budget (OMB), ifølge nyhetsbyrået AP. Også Mark Meadows, et republikansk kongressmedlem fra North Carolina, nevnes som kandidat.