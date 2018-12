Nesten 100 dager har gått siden svenskene gikk til valgurnene. Likevel er regjeringsspørsmålet fortsatt like uavklart som det var valgkvelden 9. september.

For Socialdemokraternas leder Stefan Löfven, som nå leder en overgangsregjering, har dagene denne uken trolig vært hans mørkeste noensinne i hans politiske liv.

Fredag vil han etter all sannsynlighet bli nedstemt i Riksdagens «statsministeromröstning». Den som vinner en slik avstemning i den svenske nasjonalforsamlingen får i oppdrag å danne regjering.

Lööfs brutale avvisning

Uken startet med at Centerpartiets leder Annie Lööf, mandag morgen slamret døren ettertrykkelig igjen for et blokkoverskridende regjeringssamarbeid mellom Socialdemokraterna og Centern.

Fakta: Fakta om regjeringskaoset i Sverige Socialdemokraterna (S) ble største parti i det svenske valget 9. september. Moderaterna (M) ble nest størst, mens Sverigedemokraterna (SD) ble tredje størst. * Den rødgrønne blokken (Socialdemokraterna, Miljöpartiet og Vänsterpartiet) ble så vidt større enn den borgerlige blokken, Alliansen (M, Kristdemokraterna, Centern og Liberalerna), men ingen av blokkene fikk flertall, ettersom ingen vil samarbeide med SD. * Hverken Moderaternas leder Ulf Kristersson eller fungerende statsminister Stefan Löfven har hittil klart å sondere seg frem til et opplegg Riksdagen kan godta. *5. november fikk Kristersson oppdraget, og en uke siden senere gikk Riksdagens leder, talmann Andreas Norlén, inn for en regjering bestående av M og K. Forslaget ble nedstemt av Riksdagen. * 15. november fikk Centern-leder Annie Lööf muligheten, men en uke senere ga hun opp forsøket på å danne regjering på tvers av blokkgrensen. *23. november jekket talmannen opp alvoret et hakk og ga oppdraget til Löfven. Fredag 14. desember skal Riksdagen ta stilling til S-lederen som statsminister. *Hvis Riksdagen fredag avviser Löfven har talmannen ennå to forsøk på å finne en kandidat som Riksdagen vil godkjenne. Mislykkes han vil det automatisk bli utskrevet nyvalg. Det skal holdes senest tre måneder etter siste avstemning, anslagsvis i mars neste år. Kilde: NTB, TT

To dager senere, onsdag, stemte Riksdagen ned Löfvens forslag til statsbudsjett og vedtok i stedet budsjettforslaget til høyrepartiene Moderaterna (M) og Kristdemokraterna (KD). Stemmene fra innvandringskritiske Sverigedemokraterna (SD) avgjorde utfallet.

I dag skal Riksdagen ha sin andre «statsministeromröstning» på initiativ fra talmannen (som kan sammenlignes med den norske stortingspresidenten). Igjen kommer Löfven til å tape så det synger.

Löfven: – Logisk med Kristersson

Da M og KDs budsjett, med bl.a. 20 milliarder i skattelette, ble vedtatt onsdag, sa Löfven at det egentlig nå er logisk at talmannen ber Riksdagen stemme over M-leder Ulf Kristersson som ny statsminister.

Men Kristersson har allerede tapt én statsministeravstemning etter valget.

Talmannen har derfor bestemt at Löfven er annenmann ut i avstemningene om hvem som skal bli statsminister – selv om det allerede er temmelig klart at han ikke vil få nok støtte.

Så lite sannsynlig er det at Löfven vinner avstemningen, at han ikke engang kommer til å være til stede i Riksdagen fredag. Löfven drar i stedet til Brussel og EU-toppmøtet. Han avviser at det er å vise liten respekt for Riksdagen.

– Jeg gjør nok bedre nytte for velgerne i Brussel akkurat den dagen, sa Löfven på en pressekonferanse onsdag kveld, og viste bl.a. til at brexit står på agendaen i Brussel.

Löfven aksepterer likevel at Riksdagen foretar en avstemning om hans kandidatur, selv om han vil tape.

– Det er riktig av talmannen å sette inn et press nå, selv om heller ikke denne runden gir resultater, sa han.

Kristersson for tur

Norlén har også allerede «avslørt» at han ikke har særlig tro på et positivt utfall av fredagens avstemning og sa onsdag at han har planer om å føre regjeringsprosessen videre.

Flere svenske kommentatorer tror talmannen – etter fredagens avstemning – igjen vil peke på Ulf Kristersson. Både fordi det nå er vedtatt et statsbudsjett med mye høyrepolitikk, men også fordi Löofs kontante avvisning av Löfven kan åpne for at Centern, og dermed også Liberalerna, igjen kan snu seg mot Alliansen.

«Mittenpartiene» Centern og Liberalerne, som sammen med M og KD tidligere har utgjort regjeringsblokken Alliansen, støttet nemlig ikke Kristersson i den første «statsministeromröstningen», fordi det ville innebære å gi innflytelse til SD.

Etter at Lööf ikke lyktes med sitt forsøk på regjeringssamarbeid med Socialdemokraterne, kan hun muligens igjen støtte Kristersson. Men da vil hun samtidig bryte valgløftet om ikke å bidra til at SD får innflytelse. Kristersson er nemlig avhengig av SDs støtte for å vinne en «statsministeromröstning».

Finalerunde må til?

Talmannen har, etter fredagens avstemning, to forsøk igjen. Med kun få dager igjen til jul er det ikke usannsynlig at Sverige går inn i det nye året uten at regjeringsspørsmålet er avklart.

Mange tror det ikke vil komme noe avklaring før i den fjerde og siste «omröstningen». Mislykkes talmannen også en fjerde gang blir det nemlig automatisk nyvalg i Sverige. De fleste antar at det kun er Sverigedemokraterna som vil tjene på et nyvalg.

Mye kan derfor tale for at Kristersson ikke vil være «kandidat» i talmannens tredje forsøk, men håpe at det først skjer i en fjerde runde. Kristersson vil uansett neppe takke ja til å bli nominert i tredje runde – dersom han ikke er sikker på å vinne.

Alternativet for talmannen kan da være å peke på Lööf, til tross for at hun har svært liten sjanse til å samle nok støtte, for slik å presse frem en fjerde og siste avstemning.

Det kan samtidig også være Löfvens sjanse til likevel å bli statsminister, men bare dersom Kristersson skulle «gå på plankan» i den tredje avstemningen – og tape. Da stiger Löfvens sjanse til å fortsette som statsminister ved at han blir kandidat i finalerunden.

Men dette bestemmer talmann Andreas Norlén – som tilhører Moderaterna.