Ett år etter at kuppjubelen sto i taket: Politikere nektet å reise seg for presidenten. Endte på sykehus.

For ett år og et par dager siden jublet folk i hovedstaden Harares gater. Robert Mugabe, som hadde styrt landet med hard hånd i 37 år, var avsatt.

– Enhver forandring vil nå bringe et mye bedre Zimbabwe, sa en av dem som feiret på gaten, til Aftenposten.

Det meste som før

Ett år senere mener opposisjonspartiet MDC at det meste er som før. Emmerson Mnangagwa, en tidligere spionsjef populært kalt «Krokodillen», vant i sommer en knapp seier i et presidentvalg MDC mener var manipulert.

Torsdag møtte presidenten, som representerer partiet ZANU-PF, i parlamentet da landets statsbudsjett skulle legges frem. Men MDC-politikerne nektet å reise seg slik tradisjonen er. De ble sittende på sine plasser.

To til sykehus

Nasjonalforsamlingens leder ba dem forlate salen, men de nektet. Da ble politiet tilkalt, og det endte i tumulter. To av partiets folkevalgte, Lynette Karenyi og Tabitha Kumalo, ble kjørt til sykehus.

Hadde på partiskjerf

Slik fremstiller MDC saken i en kunngjøring:

Emmerson Mnangagwa er ikke Zimbabwes valgte president ettersom partiet hans stjal folkets stemmer og ikke fortjener respekt.

Det finnes ingen regel som tilsier at parlamentarikerne må reise seg for presidenten.

Kjennetegn er ikke tillatt i parlamentet, og Mnangagwa opptrådte derfor respektløst ved å ha på seg partiskjerf.

Politiet og militæret har ikke noe å gjøre i parlamentet og skal ikke kaste ut parlamentarikere med vold.

Står ved beslutningen

Nasjonalforsamlingens leder Jacob Mudenda begrunnet sin beslutning med at politikerne hadde vært respektløse overfor presidenten.

– Vi vil ikke la noen delegitimere statsoverhodet, sier han ifølge avisen Bulawayo24.

Mange i regjeringspartiet mener at de som ikke anser valget som rettferdig, heller ikke burde la seg ta i ed som medlemmer av nasjonalforsamlingen.

Fakta: Emmerson «Krokodillen» Mnangagwa Zimbabwes president, Emmerson Dambudzo Mnangagwa (76), antas å være hjernen bak kuppet som avsatte landets mangeårige leder Robert Mugabe. Mnangagwa har tilnavnet «Krokodillen» etter en geriljagruppe han ledet på 1960-tallet og på grunn av sin politiske sluhet. Hans fraksjon i regjeringspartiet kalles dermed gjerne Lacoste. Han var i mange år sentral i Mugabes autoritære regime.

– Slutt med hykleriet

Temba P. Mliswa, en av regjeringspartiets frittalende representanter, slår på Twitter hardt tilbake mot dem som ikke reiste seg.

– Oppførselen deres er forkastelig. Det er på høy tid at de avgjør om de er på innsiden eller utsiden. De må slutte med hykleriet, mener han.

Mliswa mener at de selv er skyld i at de går glipp av viktige møter i nasjonalforsamlingen, og at de derfor ikke burde motta godtgjørelse og frynsegoder som parlamentarikere.

Fakta: Zimbabwe Innlandsstat med 16 millioner innbyggere i det sørlige Afrika. Størrelse: 391.000 kvadratkilometer – litt større enn Fastlands-Norge. Kolonisert av Storbritannia på slutten av 1800-tallet. Selvstyrt koloni fra 1923. Under navnet Rhodesia styrt av hvitt mindretallsregime som ensidig erklærte uavhengighet fra Storbritannia i 1965. Oppnådde selvstendighet i 1980 etter frigjøringskrig.

Tomme bensinpumper

Ett år etter kuppjubelen er optimismen dempet. En allerede skadeskutt økonomi er blitt verre med ny prisstigning. Søndag meldte lokale medier om tomme pumper på bensinstasjoner fordi man ikke hadde valuta til å importere drivstoff. Folk i landet bruker fremdeles amerikanske dollar etter at landets egen valuta kollapset i 2009. Den forventede tilnærmingen til vestlige land og investorer beskrives som i beste fall nølende, og valget er fremdeles omstridt.