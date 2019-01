Tirsdag er det klart for nok et avsnitt i brexit-dramaet. Også denne gangen er scenen det britiske Underhuset. John Bercow (56), husets ordstyrer, er ventet å spille en sentral rolle, slik han er blitt berømt og beryktet for.

TV-sendingene fra brexit-debattene på innsiden av det britiske parlamentet er blitt en seermagnet, og John Bercows rop «Order, order» (orden) er blitt et fenomen på sosiale medier.

Men det er ikke bare det høye stemmevolumet og det velformulerte språket som har gitt ham oppmerksomhet. Måten han har turnert debatten rundt Storbritannias utmeldelse av EU, blir sett på som en måte å gi de folkevalgte mer makt, på regjeringens bekostning.

Vil ta makt

Tirsdag vil statsminister Theresa May gjøre et nytt forsøk på å finne ut hvordan Storbritannia skal forlate EU. Ingen vet hvordan det vil gå. Folkevalgte fra begge sider av salen har kommet med endringsforslag.

Nå er spørsmålet hvilke av disse forslagene Bercow vil slippe igjennom og hvilke som vil få flertall. Det kan få betydning for veien videre.

Labours Yvette Cooper krever at EU-utmeldelsen 29. mars blir utsatt hvis Theresa May ikke klarer å flertall for en skilsmisseavtale.

To konservative politikere, Andrew Murrison og Graham Brady, foreslår en endring som vil bety at den omstridte reserveløsningen for Nord-Irland vil få en utløpsdato og at den blir fjernet.

Det er også kommet et forslag som skal gi parlamentet økt makt i den videre prosessen mot brexit.

Som ordstyrer kan Bercow bestemme hvilke forslag det stemmes over. I den dramatiske uken da statsminister Theresa Mays forslag til skilsmisseavtale ble nedstemt, slapp Bercow blant annet igjennom et forslag som påla statsministeren å komme opp med en plan B i løpet av tre arbeidsdager.

Har irritert partifeller

Det skal ha vakt stor irritasjon i statsministerboligen i Downing Street. Ifølge BBC, som viser til sentralt plassert kilder, er irritasjonen så stor at det diskuteres å bryte en 230 år gammel tradisjon:

Pensjonerte speakere har nemlig vært garantert et sete i Overhuset etter at de gir seg. BBCs kilder i regjeringen mener at Bercow har gjort seg skyldig i selv å bryte tradisjoner og legge opp til det vi på norsk ville kalt stortingsregjereri.

– Jeg er sikker på at vi vil tenke nøye gjennom hvilke individer vi velger å løfte opp til Overhuset, sier en regjeringskilde til BBC.

Bryr seg ikke om kritikk

Det er ikke første gang han er blitt anklaget for å gå på tvers av tradisjoner, men det virker ikke som han bekymrer seg for det. I 2016 sa han følgende, ifølge The New York Times:

– Hvis man bare ble rettledet av tradisjon (presedens), ville ingenting i vår orden forandre seg. Ting forandrer seg.

Bercow ble valgt inn som konservativt medlem i Underhuset i 1997. Han ble regnet som svært konservativ i starten, men har beveget seg mer mot sentrum. I 2016 stemte han for at Storbritannia skulle bli i EU. Som Speaker skal han være upartisk og nøytral og sørge for forretningsorden i Underhuset.

Bercow kommer fra en familie som i sin tid immigrerte fra Romania. Faren hans var taxisjåfør. Selv gjorde han det godt både på skolen og på tennisbanen før han viet seg til politikken. Han er tidligere blitt anklaget for en hatt en trakasserende stil på arbeidsplassen, noe han har avvist. Bercow har sagt at han snart vil gå av. Men først skal han styre brexit-voteringene i Underhuset.