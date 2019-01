Saken oppdateres.

– Jeg er stolt over å offentliggjøre at vi har nådd frem til enighet om å avslutte nedstengningen og åpne opp offentlig sektor, sier Trump.

– Som dere vet, har jeg mektige verktøy jeg kunne brukt for å få det jeg ville, men de har jeg latt være å benytte meg av, sier Trump.

Han fortsetter med å takke amerikanere for tålmodigheten.

– Om kort tid, vil jeg signere et lovforslag for å åpne offentlig sektor igjen i tre uker. Jeg vil be majoritetslederen i Sentatet om å fremme lovforslaget umiddelbart, legger Trump til.

– Muren kommer

Med president Trumps godkjennelse, vil avtalen åpne offentlig sektor i tre uker, mens spørsmålet om å sette av 5,7 milliarder dollar til å bygge mur langs grensen mot Mexico blir utsatt.

Trump sier på pressekonferansen at en ny lov om grensen er på trappene.

– Det er bare sunn fornuft: Murer fungerer. Israel bygget mur, og den er en 99,99 prosent suksess, sier Trump.

Den pågående «shutdown», som har vart i 34 dager og er den lengste i amerikansk historie, betyr at rundt 800.000 offentlig ansatte ikke får lønn, og at en hel del offentlige tjenester er stengt. Dette har blant annet ført til lange køer og forsinkelser på flyplassene, ettersom grensekontrollørene er berørt.