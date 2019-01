– Jeg er stolt over å offentliggjøre at vi har nådd frem til enighet om å avslutte nedstengningen og åpne opp offentlig sektor, sier Trump.

– Som dere vet, har jeg mektige verktøy jeg kunne brukt for å få det jeg ville, men de har jeg latt være å benytte meg av, sier Trump, med henvisning til hans mulighet til å erklære unntakstilstand langs Mexico-grensen.

Han fortsetter med å takke amerikanere for tålmodigheten.

– Om kort tid, vil jeg signere et lovforslag for å åpne offentlig sektor igjen i tre uker. Jeg vil be majoritetslederen i Sentatet om å fremme lovforslaget umiddelbart, legger Trump til.

Stenger igjen uten en «god avtale» om muren

Dermed vil statsapparatet i første omgang være åpent frem til 15. februar.

– Jeg forventer at både demokrater og republikanere i løpet av de neste 21 dagene vil legge godviljen til. Vi har ikke noe annet valg enn å bygge en mektig mur eller stålbarriere, sa han, og hevdet at dette er tvingende nødvendig for å holde bestialske voldsmenn, narkotikasmuglere og andre kriminelle ute fra USA.

– Dersom vi ikke får en god avtale med Kongressen, kommer regjeringen enten til å stenge ned igjen 15. februar, eller så kommer jeg til å bruke min grunnlovsfestede makt til å håndtere krisen, sa Trump.

Washington Post karakteriserer det som en seier for Demokratene og Nancy Pelosi, som har insistert på å la forhandlingene om grensemuren ligge frem til statsapparatet gjenåpnes.

– Murer fungerer

Med president Trumps godkjennelse, vil avtalen åpne offentlig sektor i tre uker, mens spørsmålet om å sette av 5,7 milliarder dollar til å bygge mur langs grensen mot Mexico blir utsatt.

– Men representanter for begge partier skal nå sette seg ned og forhandle om styrket grensekontroll, sa Trump.

Trump sa under den 17 minutter lange presseorienteringen, der han ikke tok spørsmål fra journalistene, at en ny lov om grensen er på trappene.

– Det er bare sunn fornuft: Murer fungerer. Israel bygget mur, og den er en 99,9 prosent suksess, sa Trump.

– Håper han har lært leksen

Demokratenes fraksjonsleder i Senatet, Chuck Schumer, sa i en påfølgende pressekonferanse sammen med «speaker» (omtrent tilsvarende stortingspresident) Nancy Pelosi (Demokratenes leder i Representantenes hus) at han håpet Trump hadde «lært leksen» etter den lengste «shutdown» i USAs historie.

Han sa også at statlig ansatte var holdt gissel i Trumps forsøk på å finansiere byggingen av muren.

KEVIN LAMARQUE / X00157

Den pågående «shutdown», som har vart i 34 dager og er den lengste i amerikansk historie, betyr at rundt 800.000 offentlig ansatte ikke får lønn, og at en hel del offentlige tjenester er stengt. Dette har blant annet ført til lange køer og forsinkelser på flyplassene, ettersom grensekontrollørene er berørt.

Mister oppslutning

Nedstengningen av offentlig sektor har tært kraftig på Trumps popularitet, viser en meningsmåling utført for ABC News.

53 prosent av de spurte i målingen gir Trump og skylden for nedstengningen, og 60 prosent er misfornøyde med presidentens innsats for å løse budsjettstriden.

37 prosent av de spurte mener nå at Trump gjør en generelt god jobb som president, mot 41 prosent i oktober. Blant kvinner er det bare 27 prosent som mener at Trump er en god president, viser målingen.