Etter flere års advarsler kunngjorde utenriksminister Mike Pompeo i går at USA trekker seg fra nedrustningsavtalen INF.

Avtalen forbyr landbaserte mellomdistanseraketter og ble inngått mellom USA og Sovjetunionen i 1987.

USA og NATO mener Russland har brutt INF-avtalen ved å utvikle et rakettsystem kalt 9M729. Russland hevder på sin side at USA har brutt avtalen, blant annet ved å utvikle militære droner med egenskaper som ligner på mellomdistanseraketter.

– Vi kan ikke forbli bundet av denne avtalen når Russland villeder om sine handlinger, sa Trump fredag.

USA vil dermed kunne begynne å produsere mellomdistanseraketter igjen.

USA trekker seg fra viktig atomavtale med Russland. Det kan skape et våpenkappløp i Asia.

Russland svarer med samme mynt

President Vladimir Putin kunngjorde lørdag i et møte med utenriksministeren og forsvarsministeren at også Russland har suspendert INF-avtalen, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

– De amerikanske partnerne har erklært at de suspenderer deres deltagelse i avtalen. Vi suspenderer den også, sa Putin under møtet, som ble sendt på russisk tv.

Putin sa også at Russland vil begynne å utvikle nye raketter, som inkluderer supersoniske mellomdistansemissiler.

Han understreket også at de russiske ministrene ikke skal ta initiativ til nye nedrustningssamtaler med USA.

Stoltenberg gir full støtte til USA

Den formelle prosessen med å trekke USA ut av avtalen vil ta seks måneder.

Fredag hadde NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg fortsatt et håp om å få russerne til å gå tilbake til å overholde nedrustningsavtalen innen denne fristen.

– Atomvåpen er farlig, og flere atomvåpen øker faren for at atomvåpen blir brukt. Vi har jobbet i flere år for å berge avtalen og vil fortsette å jobbe med Russland for at de skal gå tilbake til den og respektere den. Men vi må også forberede oss på en verden uten en slik avtale, der Russland fortsetter å utplassere raketter, sa han til NRK.

AP / NTB scanpix

Samtidig gir han full støtte til USA, og understreker at alle de 29 landene i forsvarssamarbeidet er enige i den amerikanske konklusjonen.

Russland: – Vil tappe oss for økonomiske ressurser

INF-avtalen var et gjennombrudd da den ble inngått i 1987 og flere tusen atomraketter ble destruert.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) sa fredag at hun mener det er beklagelig at INF suspenderes, men at avtalen ikke kunne opprettholdes over tid når Russland bryter den.

Samtidig oppfordret hun USA og Russland til å forlenge New START-avtalen når denne utløper i 2021, men Russlands viseutenriksminister Sergej Rjabkov er også denne nedrustningsavtalen truet.

Han mener USA forbereder et våpenkappløp som Russland ikke har sjanse til å vinne.

– De starter trolig et kappløp for å tappe oss for økonomiske ressurser, sa Rjabkov fredag ifølge AFP.