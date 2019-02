Det tradisjonelle tilsvaret til den sittende presidentens tale om rikets tilstand, en såkalt State of the Union-tale, har tradisjonelt vært en mulighet for opposisjonspolitikere til å vise seg frem.

Trumps tale var forsonende i sin helhet, men med tidvis klar dissonans, skriver flere amerikanske medier etter talen.

Samtidig som Trump snakket om samhold og å finne løsninger på tvers av politiske skillelinjer, kom han også med skarpe uttalelser om innvandrere og den mye omtalte muren mot Mexico.

Skrev svaret på forhånd

I sitt motsvar i natt hevdet Stacey Abrams (45) at det republikanske partiet «ignorerer det virkelige liv eller simpelthen ikke forstår det» i det som omtales som et skarpt tilsvar til Trumps tale.

– USA blir sterkere av tilstedeværelsen av innvandrere, ikke murer, sa hun.

Ifølge The Washington Post så ikke Abrams talen til Trump og skrev hele sitt tilsvar på forhånd.

Andrew Harnik, AP /NTB scanpix

Stengt stat et «stunt»

Stengningen av staten var den lengste i amerikansk historie, men avtalen mellom Trump-administrasjonen og Kongressen er bare midlertidig: Den 15. februar kan staten igjen bli stengt.

I løpet av sin 11 minutter lange tale omtalte hun stengningen av staten som et «stunt» fra Trump.

– Stengningen var et stunt som var konstruert av presidenten, som trosset enhver forståelse av rettferdighet og lot ikke bare det amerikanske folk i stikken, men også våre verdier, sa Abrams.

Videre sa Abrams at hun mener det er «en skam» å bruke levebrødet til folk som en del av et politisk spill. Hun viste til at folk som ikke fikk lønn, måtte få mat fra frivillige.

Fakta: Fem ting Trump sa i sin tale «Seier handler ikke om å vinne for partiet, seier handler om å vinne for landet vårt.» «Vi må avvise hevn, motstand og gjengjeldelse – og omfavne det ubegrensede potensialet for samarbeid, kompromiss og felles goder.» «Rike politikere og pengegivere presser på for åpne grenser mens de selv lever sitt liv bak murer, porter og vakter.» «De fleste i dette rommet stemte for en mur, men en skikkelig mur ble aldri bygget. Jeg skal få den bygget.» «Et økonomisk mirakel pågår i USA, og det eneste som kan stoppe det, er idiotiske kriger, politikk eller tåpelige partipolitiske granskninger.»

Demokratisk stjerneskudd

Abrams er blitt en markant figur i partiet etter at hun nesten ble valgt til guvernør i Georgia i november. Georgia har tradisjonelt vært en republikansk stat, men er i rask demografisk endring.

John Amis, AP / NTB scanpix

I natt var hun utpekt til å svare på Trumps State of the Union-tale om rikets tilstand, der hun fremhevet temaer som innvandring, helseforsikring, klimaendringer, handel og våpenlover, ifølge Politico, som skriver at hun har en stigende stjerne i partiet.

Hun posisjonerer seg nå for en mulig plass i Senatet i 2020 etter tapet i guvernørvalget i fjor, skriver The Washington Post. Partiledelsen skal ha valgt henne til oppgaven med å tale Trump imot natt til onsdag nettopp fordi de ønsker at hun stiller til valg.

Arbeiderklassebakgrunn og høy gjeld

Abrams har, som flere andre demokratiske politikere de siste årene, vært opptatt av å vise frem sin mangfoldige bakgrunn for å være representativ for marginaliserte grupper: Dersom hun hadde vunnet guvernørvalget, hadde hun blitt den første svarte kvinnelige guvernøren i USAs historie.

Hun har også snakket mye om hvordan familien hennes har svingt frem og tilbake mellom å være lavere middelklasse og arbeiderklasse i hennes oppvekst.

Under valgkampen i Georgia i fjor kom det frem at hun hadde en gjeld på 200.000 dollar, rundt 1,6 millioner norske kroner, til tross for at hun er advokat utdannet ved eliteuniversitetet Yale.

Hun pekte på følger av sin arbeiderklassebakgrunn som en del av forklaringen: Hun tok opp høye lån for å studere og fikk også høy kredittkortgjeld i løpet av denne tiden, noe hun erkjenner delvis var på grunn av dårlige vurderingsevne.

Hun er også økonomisk ansvarlig for sine aldrende foreldre, begge metodistpastorer, etter at de tok ansvar for lillebrorens nyfødte barn, ettersom han og kjæresten ikke klarte å ta vare på barnet på grunn av rusavhengighet og andre problemer.

I stedet for at gjelden og bakgrunnen skal diskvalifisere henne som en folkevalgt mener hun at det gjør henne til en del av folket. Hun viser til at flere enn tre av fire amerikanere lever med gjeld, skrev hun i et innlegg i Fortune i fjor.