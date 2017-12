Han var blant Trumps mest populære utnevnelser. Nå har Rex Tillerson få venner igjen i Washington.

Rex Tillersons tid som USAs utenriksminister kan gå mot slutten. Det meldte The New York Times torsdag. Det hvite hus planlegger å erstatte ham med CIA-sjef Mike Pompeo, ifølge anonyme kilder.

Selv kommenterte utenriksministeren påstandene om at han er på vei ut med følgende ord: «Latterlig». President Donald Trump avviste også påstandene på twitter.

«Mediene har spekulert i at jeg har gitt Rex Tillerson sparken eller at han vil gå snart - FALSKE NYHETER». Trump avviser at Tillerson er på vei ut, og skriver at selv om de er uenige «og jeg har siste ord», så jobber de godt sammen.

Men Tillerson har få venner igjen i Washington. Det var store forventninger til Tillerson, som overraskende fikk jobben etter anbefalinger fra tidligere utenriksminister Condoleezza Rice og forsvarsminister Robert Gates. I løpet av noen få måneder har imidlertid Tillerson hatt åpne konflikter med Trump, blitt dypt upopulær i departementet og mistet de fleste av sine allierte.

Kevin Lamarque / Reuters

«Spar deg, Rex»

Ryktene om at Tillersons tid i regjeringen snart var omme, tiltok i slutten av september. Da havnet han i en offentlig konflikt med president Donald Trump om Nord-Korea.

Utenriksministeren sa for første gang at USA hadde diplomatisk kontakt med Pyongyang. Det var ikke lenge etter at Trump hadde kalt Kim Jong-un for «rocket man» under åpningsuken i FN.

– Vi har to-tre kommunikasjonslinjer åpne. Vi er ikke i en situasjon med total blackout, sa Tillerson.

Presidenten reagerte med å motsi utenriksministeren på Twitter.

«Jeg har sagt til Rex Tillerson, vår vidunderlige utenriksminister, at han kaster bort tiden med å forsøke å forhandle med «little rocket man», skrev Trump, og la til i en ny tweet: «Spar på energien din, Rex!»

I told Rex Tillerson, our wonderful Secretary of State, that he is wasting his time trying to negotiate with Little Rocket Man... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 1, 2017

Kort tid etter lekket det ut rykter om at Tillerson hadde kalt Trump for en «tulling». Ordene falt angivelig etter et møte i Pentagon i sommer. Tillerson ble konfrontert med ryktene flere ganger, men nektet å svare på om det var sant. Utenriksministeren sa imidlertid at han «aldri hadde vurdert» å slutte.

Den usynlige Tillerson

Tillerson har heller ikke gjort store anstrengelser for å tale sin sak og samle støtte i offentligheten. Allerede fem-seks uker etter at han tiltrådte begynte det å dukke opp artikler om at han ble tilsidesatt i viktige saker, mens forsvarsminister James Mattis og FN-ambassadør Nikki Haley tok en mer markant rolle i administrasjonen.

«Rex Tillerson er den utenriksministeren i moderne tid som har holdt lavest profil,» sa utenriksjournalist Margareth Warner i PBS i mars.

Tillerson holdt Warner og resten av pressekorpset ved utenriksdepartementet på en armlengdes avstand og ga ingen intervjuer. Det bidro til at andre fikk forme historien om hans gjerning som utenriksminister.

Mistet sine egne

I amerikansk UD håpet mange at Tillerson skulle gi den enorme organisasjonen en sårt tiltrengt omorganisering. Forgjengerne Hillary Clinton og John Kerry hadde involvert seg lite i den daglige driften av det store byråkratiet.

Men den forsiktige optimismen snudde i løpet av noen dager, skriver The New Yorker. Det neste halve året skulle det snu til frustrasjon, sinne og resignasjon. Tillerson var utilgjengelig for staben og forholdt seg bare til en liten krets med rådgivere, ifølge magasinet. Han var heller ikke interessert i å få råd og veiledning.

Mange av Tillersons kritikere mener han har et fiendtlig forhold til sitt eget departement – et trekk som går igjen hos flere av Trumps statlige ledere.

Store kutt, oppsigelser og ubesatte stillinger

Tillersons mål var å kutte budsjettet med en tredjedel, og staben med rundt 1000 ansatte. Bistandsbudsjettet skulle også reduseres kraftig.

En rekke ledige toppstillinger står dessuten ubesatt. Det mangler både statssekretærer, seksjonssjefer og ambassadører. Fortsatt er ingen blitt nominert til ambassadørposten i Sør-Korea, som er en viktig brikke i håndteringen av krisen med Nord-Korea.

Det hvite hus har dessuten blokkert flere av kandidatene Tillerson har fremmet til toppjobber, fordi de ikke har vært Trump-vennlige nok. Dette har irritert utenriksministeren mektig, skriver amerikanske medier.

Minst 100 av departementets toppfolk har også sluttet, ifølge et brev fra demokratene i Kongressen, gjengitt i The New York Times.

Det har ført til at en rekke nåværende og tidligere diplomater har slått alarm om at departementet uthules og ikke lenger kan gjøre jobben sin.

Tillerson forsvarer kutt

Tillerson selv forsvarer kuttene med at USA ikke har råd til et så stort utenriksdepartement. Han betrakter hverdagsdiplomati, der diplomater på lavt nivå møtes for å diskutere, som lite fruktbart.

– Det er ingen uthuling. Disse tallene som folk strør om seg, er rett og slett falske, sa Tillerson.

Han har imidlertid ikke klart å berolige mange. Også blant republikanerne som har vært kritiske til Trump, har Tillerson lite støtte. Partiveteran og utenriksnestor John McCain var positiv da Tillerson ble utnevnt, men har senere uttrykt bekymring for de store kuttene som er foreslått i departementets budsjetter.

«Amerikas diplomatiske muskler blir svekket internt samtidig med at en kompleks, global krise vokser eksternt», skriver McCain og hans demokratiske kollega Jeanne Shaheen i et brev til presidenten.