For mange var Zimbabwes president Robert Mugabe den store frigjøringshelten som kjempet mot kolonimakten. Den 93 år gamle presidenten var blant de fremste frigjøringslederne i borgerkrigen i Rhodesia.

I Vesten ble han også lenge positivt betegnet. Blant annet da han besøkte Norge, både som geriljaleder og statsleder. Ifølge Norad har Zimbabwe mottatt drøyt 4 milliarder kroner i norsk bistand under Mugabes regjeringstid.

Mugabe var med og stiftet partiet Zimbabwe African National Union (ZANU) i 1963. Han ledet også partiets militære gren ZANLA.

Han var fengslet i elleve år og levde fem år i eksil. I 1980 fikk Zimbabwe sin formelle uavhengighet fra Storbritannia. Samme år ble Mugabe utnevnt til statsminister, og i 1988 ble han president.

Han har vunnet presidentvalgene på rekke og rad, men de siste ved hjelp av omfattende valgfusk.

Frigjøringshelten

Nøkkelen til å forstå Mugabe er geriljakrigene på 1970-tallet, skriver BBC.

Under 70-tallet ble Mugabe sett på som en revolusjonær helt, som kjempet mot den hvite minoriteten i landet. En kamp han tok for å frigjøre folket sitt. Dette er hvorfor mange afrikanske ledere kvier seg for å kritisere Mugabe.

Siden Zimbabwes uavhengighet i 1980 har mye forandret seg, men Mugabes syn på verden har ikke endret seg i stor grad.

Kritikere blir avvist som «forrædere», som under geriljakrigen kunne bli straffet med dødsstraff.

Vesten har fått skylden for Zimbabwes økonomiske problemer. Kritikerne hevder derimot at Mugabe ikke har noen forståelse for hvordan moderne økonomi fungerer.

Et land kan aldri gå konkurs, hevdet Mugabe.

Fakta: Robert Mugabes tid ved makten 1980: Mugabe blir utnevnt som statsminister. 1982: Militære svarer mot et antatt opprør i Matabeleland. Myndighetene blir anklaget for å drepe flere tusen sivile. 1987: Han forandrer grunnloven og blir president. 1994: Mugabe mottar riddertittelen fra Storbritannia 2000: Landområder som eies av hvite blir konfiskert. Vestlige land stanser bistandsmidler. 2005: USA kaller Zimbabwe for en «utpost for tyranni». 2008: Mugabe og opposisjonsleder Morgan Tsvangirai blir enige om å dele makten etter valget. Dronning Elizabeth trekker tilbake Mugabes riddertittel. 2011: Statsminister Tsvangirai erklærer at maktfordelingen er mislykket etter voldelige sammenstøt. 2013: Mugabe vinner gjenvalg for syvende periode. Opposisjonen anklager Mugabe for valgfusk. 2016: #ThisFlag protestbevegelsen oppstår. Flere krigsveteraner vender ryggen til Mugabe, de beskriver ham som en diktator. 2017: Mugabe starter valgkampen før valget i 2018. 6. november: Mugabe sparker visepresident Emmerson Mnangagwa. Mye tyder på at kona Grace Mugabe vil bli visepresident. 15. november: Militæret annonserer at Mugabe og kona sitter i varetekt. Regjeringshæren tar over makten, men nekter for at det er et militærkupp. 19. november: Mugabe avsettes som leder for ZANU-PF, som også vil frata ham presidentposten. Han erstattes med Emmerson Mnangagwa.

Kjørte landbruket i grøften

Som en del av fredsavtalen fra 1980 skulle de hvite storfarmerne i Zimbabwe avgi jord til svarte småbrukere. Kompensasjonen skulle komme fra britene, men tidligere statsminister i Storbritannia Tony Blair stoppet etter hvert utbetalingene.

Det var galt at bistandsmidler skulle gå til rike jordbrukseiere, mente Blair.

Storgårder gikk til partiledere, generaler, dommere, redaktører og ministre. Personer uten kunnskap og ferdigheter til å drive dem.

Landbruket i Zimbabwe forfalt. Mugabe ville skape et mer rettferdig samfunn, i stedet gikk Zimbabwe fra å være en av Afrikas mest velstående stater til en nasjon med matmangel, skyhøy arbeidsløshet og stadig mindre politisk frihet.

Et av lyspunktene under den tidligere lærerens 33 år ved makten er utvidelsen av utdanning. Zimbabwe hadde nylig den høyeste leseferdigheten i Afrika. Rundt 90 prosent av befolkningen kan å lese.

– Bare Gud kan fjerne meg

– Hvis du taper et valg og du blir avvist av folket, er det på tide å forlate politikken, sa Mugabe før valget i 2008.

Mugabes første valgnederlag kom i 2000. Da var det en folkeavstemning. Som et svar på nederlaget slapp Mugabe løs sin personlige milits, bestående av krigsveteraner og støtte fra sikkerhetsstyrkene.

Åtte år senere, brukte Mugabe en lignende taktikk i presidentvalget.

Mugabe endte bak Morgan Tsvangirai i valget. Da utviste han ytterligere motvilje mot å akseptere et valgresultat.

– Bare Gud kan fjerne meg, sverget han.

Valgresultatet utløste flere voldelige sammenstøt. Mugabe anklaget opposisjonen for valgfusk og for å ha undergravd regjeringen. Flere av opposisjonslederne risikerte dødsstraff.

Til slutt trakk Tsvangirai seg. Resultatet ble at de delte makten i fire år, men Mugabe fortsatte som president.

«En tegneseriefigur»

Mugabe har ofte hevdet å kjempe på vegne av de fattigste i landet. Men mye av landområdene som er blitt konfiskert har endt opp i hendene til presidentens nærmeste.

Erkebiskop Desmond Tutu sa en gang den autoritære 93-åringen hadde blitt en tegneseriefigur, som kunne sammenlignes med andre afrikanske diktatorer.

Mugabe har ofte sagt at han kun vil tre til siden når «revolusjonen» er over. Etter omfattende press fra militæret og store deler av befolkningen gikk til slutt Mugabe av søndag kveld.

Nå blir det etter all sannsynlighet opp til 75 år gamle Emmerson Mnangagwa, som går under kallenavnet «Krokodillen», å lede Zimbabwe videre.