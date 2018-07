SOHR: Over hundre drept i IS-angrep sør i Syria

Selvmordsbombere utløste onsdag eksplosiver i provinshovedstaden Sweida og flere landsbyer nord og øst for byen.

Deretter klarte IS å erobre tre landsbyer, ifølge Syrian Observatory for Human Rights (SOHR). Eksilgruppa melder at til sammen over hundre mennesker ble drept, blant dem 67 militsmedlemmer som støtter Syrias regjering.

En kilde i det lokale helsevesenet bekrefter overfor nyhetsbyrået AP at over 90 mennesker er drept. Tidligere har statlige syriske medier meldt at 38 mennesker ble drept i angrepene i Sweida. Ekstremistgruppa IS har selv påtatt seg ansvaret for angrepene.

De syriske regjeringsstyrkene er i gang med en offensiv rettet mot en gruppe knyttet til IS nær grensa mot Jordan og de israelsk-okkuperte Golan-høydene.

Tidligere har det ikke vært mange store angrep i byen Sweida, hvor de fleste innbyggerne tilhører folkegruppen drusere.

Selv om IS i stor grad er slått militært både i Syria og Irak, kontrollerer gruppa fortsatt noen mindre områder øst og sør i Syria. I tillegg har gruppa fortsatt å gjennomføre geriljaangrep og terroraksjoner.