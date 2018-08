– Jeg har bodd her så lenge elven har tillatt det, sier Rabiya Khatun til The Huffington Post.

Den eldre kvinnen mener det bokstavelig. For fem år siden måtte hun flytte da det spinkle huset hennes ble revet vekk av et leirras midt i regntiden. Slik har hun flyttet flere ganger tidligere, og hun regner med å måtte gjøre det igjen.

Khatun bor på en av øyene i Brahmaputra-elven i den indiske Assam-provinsen, helt nordøst i landet. Hun har aldri gått på skole, og det enkle jordbrukslivet har holdt henne langt unna offentlige myndigheter og statlige skjemaer.

Nå kan det bli et problem. Dersom Khatun ikke kan bevise at hun var i Assam før 26. mars 1971, vil hun trolig heller ikke regnes som en legitim statsborger i India.

– Hvor bekymret bør jeg være? Jeg hører folk si at de vil sende oss til Bangladesh. Hvorfor? Jeg kommer jo herfra, sier hun til Huffington Post.

Anupam Nath / AP

Flyktet fra Bangladesh

Khatun er ikke alene om å være forvirret. I Assam-provinsen er det for tiden svært mange som ikke forstår hva som har skjedd. Da indiske myndigheter nylig la frem en liste over indiske statsborgere i området, manglet fire millioner navn.

Listen, kjent som National Register of Citizens, ble opprinnelig laget i 1951, fire år etter at India ble løsrevet fra Storbritannia. Nasjonalister i Assam fryktet at muslimer fra naboområdene i Øst-Pakistan skulle ta seg inn og endre den demografiske sammensetningen.

Svein Eide

Etter at Bangladesh ble stiftet i mars 1971, flyktet flere millioner mennesker over grensen til India. I 1985 vedtok den indiske nasjonalforsamlingen at ingen som kom til landet etter at Bangladesh ble opprettet som stat, kunne bli indiske statsborgere.

Alle som ikke ble regnet som statsborgere, skal ifølge loven kastes ut av landet.

Men det er ikke før nå at indiske myndigheter har offentliggjort en oppdatert liste over Assams borgere. I prosessen med å lage listen har over 32 millioner mennesker sendt inn dokumentasjon på at de er statsborgere, men fire millioner av disse er ikke inkludert på listen.

Dermed står de i teorien i fare for å bli utvist fra India.

Har de første av de 700.000 rohingya-flyktningene begynt å vende tilbake etter massevolden i fjor? Ja, sier Myanmar. Nei, sier både FN og Bangladesh.

Kritikere hevder at myndighetene vil ramme muslimer

Rabiya Khatun var blant dem som sendte inn papirer, men som ikke fikk dem godkjent. I likhet med mange andre hadde hun kun en attest fra sin far å vise til – og myndighetene har slått fast at slike attester er enkle å forfalske, og at de ikke kan brukes som dokumentasjon.

Anupam Nath / AP

Det er uklart hvor mange av de fire millionene som faktisk har krav på statsborgerskap, og hvor mange som er kommet til India etter mars 1971. Mange er kommet til Assam fra Bangladesh de siste tiårene for å søke arbeid, men ingen har oversikt over hvor mange det er snakk om.

Reaksjonene på den nye listen over statsborgere har vært delte. Statsminister Narendra Modi har fått mye skryt for å offentliggjøre listen til tross for at det garantert ville føre til politisk bråk. Andre hevder at listen er offentliggjort av politiske årsaker for å fremme et antimuslimsk budskap.

Proper investigation should be done on those indigenous people who have been left out from NRC draft. Those having genuine documents should not face trouble: Manipur Dy CM Joykumar Singh stated on Assam NRC in Hojai pic.twitter.com/zHOWRWZnCP — News18 Assam & NE (@News18Northeast) August 13, 2018

– De prøver å isolere muslimer. Vi må kjempe imot, sier Ripun Bora, en representant for opposisjonspartiet Congress Party, til nyhetsbyrået Reuters.

Disse ti mennene ble drept av Myanmars sikkerhetsstyrker. Nå sitter to journalister fengslet fordi de ville fortelle historien deres.

Sammenligner med rohingyasituasjonen

Mange kritikere har sammenlignet situasjonen med det som skjedde i Myanmar i fjor, der rundt 700.000 etniske rohingyaer ble drevet på flukt da regjeringssoldater gikk til angrep på landsbyene deres.

Myanmarske myndigheter mener at en betydelig andel av rohingyabefolkningen ikke hører hjemme i Myanmar, og at de er å anse som innflyttere fra Bangladesh.

– Det som skjedde med rohingyaene i Myanmar, kan skje med oss her, sier Nazrul Ali Ahmed, en lokal aktivist i Assam, til BBC News.

Modi-regjeringen har gjort det klart at det vil være gode muligheter til å søke om å komme inn i statsborgerregisteret – så lenge man kan dokumentere at man har tilhørighet til området. En ny runde med registreringer startet mandag, og titusener har stilt opp for å registrere seg som indiske statsborgere.