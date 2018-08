Oljefondet legger frem resultatet fra andre kvartal i dag. Gjemt i de enorme tallene Norges pensjonsfond utland sjonglerer med, ligger store gevinster som kan knyttes til den blodige krigen i Jemen.

Fondet har nemlig investert 4,2 milliarder kroner i amerikanske Raytheon. De selger bomber til Saudi-Arabia – som blir brukt i krigen i Jemen.

FN og USA krever gransking: Skolebuss i Jemen bombet

VG viser til en etterforskning utført av Human Rights Watch. Restene av en bombe brukt i et angrep i 2016 der 31 sivile ble drept viste seg å være en laserstyrt GBU-12 Paveway-bombe på 226 kilo.

Fakta: Krigen i Jemen * Jemen er en republikk på Den arabiske halvøy med anslagsvis 29 millioner innbyggere. * En regional koalisjon ledet av Saudi-Arabia gikk i mars 2015 til krig mot den lokale Houthi-bevegelsen som tok kontroll over Jemens hovedstad Sana i september 2014. * De forente arabiske emirater deltar i koalisjonen og har soldater på bakken i det sørlige Jemen. Det samme har Sudan, og franske spesialstyrker er også til stede. * Saudi-Arabia oppgir å ha gjennomført tusenvis av flyangrep i Jemen. Alle parter i konflikten anklages av menneskerettighetsorganisasjoner for krigsforbrytelser. * Over 10.000 mennesker er drept i krigen siden 2015, ifølge Verdens helseorganisasjon. Over 50.000 er såret, og sivile utgjør flertallet av ofrene. * Over 3 millioner mennesker er drevet på flukt siden konflikten brøt ut. * FN og hjelpeorganisasjoner frykter en massiv sultkatastrofe i Jemen, der over 22 millioner mennesker er avhengig av humanitær hjelp. Over 8 millioner mennesker lever på randen av hungersnød. Kilde: NTB

Rayethon var utelukket i mange år

Bare få uker før angrepet hadde Etikkrådet opphevet utelukkelsen av nettopp våpenselskapet Raytheon. Etikkrådets oppgave er å vurdere Oljefondets investeringer.

Helt fra 2005 mente Etikkrådet at Oljefondet ikke burde investere i selskapet, fordi de produserte klasevåpen. I 2016 stoppet klasevåpen-produksjonen, og da kunne Oljefondet igjen investere.

Aftenposten mener: Tragisk ansvarsfraskrivelse i Jemen

Oljefondet investerte ifølge VG 2,7 milliarder kroner i Raytheon i 2016. I 2017 økte de investeringene til 4,2 milliarder kroner. Det tilsvarer en eierandel på 0,96 prosent.

Redd Barna: – Totalt uakseptabelt

Redd Barna har jobbet med Norges involvering gjennom våpeneksport siden krigen i Jemen startet. Organisasjonen arbeider også humanitært i Jemen, og reagerer skarpt på Oljefondets investering i Raytheon.

– Nordmenns pensjon bygges på en brutal krig som dreper sivile hver eneste dag. Det er uforståelig og uakseptabelt at det er slik vi skal tjene pensjonspengene våre. Her må Oljefondet trekke seg ut, og sikre klare retningslinjer slik at denne type investeringer ikke skjer igjen, sier Redd Barnas generalsekretær Tove R. Wang i en e-post til Aftenposten.

– Vi følger ikke mye med på dette

På VGs spørsmål om hvorfor norske offentlige penger skytes inn i selskapet, viser Norges Bank viser til Etikkrådet, som gir etiske retningslinjene for fondets investeringer.

Fagsjef i Etikkrådet, Aslak Skancke, sier til avisen at det står i rådets føringer at Oljefondet ikke skal investere i selskaper som produserer klasevåpen eller kjernefysiske våpen. Fondet skal heller ikke investere i selskaper som selger våpen og militært materiell til landene Syria og Nord-Korea.

– Siden dette selskapet faller utenfor våre retningslinjer for utelukkelse, bruker vi ikke mye tid på å sjekke ut salg av våpen og bomber til Saudi-Arabia. Vi følger ikke mye med på dette, rett og slett, sier Skancke til VG.