– Det var veldig fint å komme hjem. Jeg har det etter forholdene greit, sammenlignet med mange av de andre som var om bord, sier Mikkel Grüner kort tid etter at han har landet til Bergens Tidende.

SV-politikeren var en av aksjonistene som ble fengslet i byen Ramla i Israel etter at fiskebåten «Kårstein», omdøpt til «Al Awda», ble bordet av israelsk marine på vei til Gaza. Han har sittet i fengsel siden søndag ettermiddag.

– De ga oss juling med elektrosjokkvåpen

På flyplassen ble han møtt av familien og en velkomstkomité, blant dem SVs gruppeleder Oddny Miljeteig.

Grüner beskriver brutal behandling fra de israelske soldatene som bordet skipet.

– De ga oss juling med elektrosjokkvåpen. Maskinisten ble slått i ansiktet, og en av aktivistene brakk et ribben, sier Grüner.

ELIAS DAHLEN

– Det ble ganske brutalt. De slo kapteinen og maskinisten ganske hardt. De slo i hodet og truet med å skyte, sier Gerd von der Lippe om øyeblikket da den israelske marinen bordet båten på søndag til Fædrelandsvennen.

Kristiansandskvinnen, som er pensjonert professor i idrettssosiologi, var en av aktivistene på båten.

Hun sier, i likhet med andre som er blitt løslatt, at aktivistene gjorde motstand, men kun ikkevoldelig.

– Tråkket på flagget

Fiskebåten forlot kai i Bergen i mai for å forsøke å bryte blokaden av Gaza sammen med skip fra flere andre land. Om bord var store mengder medisiner som mannskapet på skipet planla å levere fra seg til fiskere i Gaza.

– Nå håper jeg den norske regjeringen vil legge press på Israel, sier Grüner.

Han forteller at han om bord på «Kårstein» hadde ansvar for å heise og senke det norske flagget hver dag.

– Det var en jobb jeg gjorde med stolthet.

Ifølge Grüner tråkket de israelske soldatene på flagget han hadde med seg.

– Jeg vil spørre statsminister Erna Solberg og utenriksminister Ine Eriksen-Søreide om det ikke betyr noe for dem at israelske soldater besudler flagget på den måten. Det gjør vondt i hjertet mitt, sier Grüner, som selv er dansk statsborger men har bodd i Norge i mange år.

Han sier han klarte å få flagget tilbake og få det med seg hjem.

– Håpet er å seile med dette norske flagget til en fri havn i et fritt Palestina i fremtiden, sier han, til applaus fra velkomstkomiteen.

FFC

– Stressende og ubehagelig

Bror Martin Grüner Larsen forteller at familien har hatt tunge dager i uvisshet.

– Det å vite at en av dine nærmeste sitter i fengsel i et helt annet land, som man ikke stoler på, har vært helt forferdelig. Vi har heller ikke hatt mulighet til å snakke med ham og høre hvordan han har det. Det har vært dager med usikkerhet og frykt, og det har vært stressende og ubehagelig. Det skal bli veldig godt å få ham hjem nå, sier Larsen.

Oddny Miljeteig var også blant de fremmøtte som tok imot Grüner.

– Det er en stor lettelse at Mikkel nå er på vei hjem. Jeg har en voldsom respekt for jobben han har gjort og det han har utsatt seg for. Jeg kan ikke huske noen som har gjort et slikt stykke politisk arbeid. Jeg tar av meg hatten for ham og familien, sier en tydelig rørt Miljeteig.

ELIAS DAHLEN

– Visste hva de kunne forvente

Ambassaderåd Dan Poraz ved den israelske ambassaden sier alle nordmennene som var om bord M/S Kårstein enten er tilbake i Norge eller på vei tilbake.

Medisinen som var om bord båten sier han er gitt videre til «The Coordinator of Government Activities in the Territories (COGAT) og kommer til å bli videresendt til Gaza gjennom grenseposten Kerem Shalom. Ifølge Poraz kan et nøytralt skip som prøver å bryte gjennom en blokade bli konfiskert av den aktuelle staten.

– Dette alternativet vil bli vurdert av israelske myndigheter. Dersom man forfølger denne muligheten, vil det bli gjennomført rettslige prosedyrer, og eieren av båten vil bli orientert. En mulighet er å selge båten og donere pengene til familiemedlemmer til ofrene av Hamas sin terroristaktivitet.

Spørsmålet om hvorfor besetningen må underskrive dokumenter hvor de bekrefter at de har tatt seg inn i Israel som illegale innvandrere, når israelske myndigheter bordet skipet i internasjonalt farvann og selv tok mannskapet med seg til Israel, svarer Poraz følgende på:

– Oppbringelsen av skipet i internasjonalt farvann var i henhold til internasjonal rett. Båten hadde klare og uttalte intensjoner om å bryte gjennom den lovlige sjøblokaden. Dokumentene de underskrev var en del av de rettslige prosedyrene før man deporterer utenlandske borgere fra Israel. Siden dette politiske stuntet gjentar seg nesten årlig, må aktivistene ha visst på forhånd hvilke rettslige prosedyrer de kunne forvente.

Bekrefter voldsbruk

Overfor Dagsavisen bekrefter Poraz at det ble brukt blant annet elektrosjokkvåpen mot aktivistene. Israelske myndigheter mener maktbruk var nødvendig, selv om motstanden de møtte var ikkevoldelig. Israelske talsmenn fastholder at det var nødvendig å stoppe båten, og at de brukte så lite makt som de trengte.

UD får ikke svar

Norsk UD sendte en kritisk note til sine israelske kolleger og ba om forklaring på omstendighetene når det norskeide skipet ble bordet og tatt i arrest mens det var i internasjonalt farvann. Israel har ikke svart. UD har purret flere ganger.

– Det er nå viktig at israelske myndigheter bidrar til å oppklare hendelsesforløpet og besvarer våre spørsmål, sier statssekretær Audun Halvorsen.

– Vi har også tatt opp påstandene om overdreven maktbruk og etterspurt informasjon om hva som vil skje med videre med skipet, sier Halvorsen.