Dokumentar om voldtektsstatistikk setter fyr på den svenske valgkampen

«Uppdrag granskning», SVTs dokumentarprogram, sendte på onsdag programmet «Dömda för våldtäkt».

Programmet presenterer en ny kartlegging av voldtektsdommene i Sverige. De melder at 58 prosent av dem som blir dømt for voldtekt eller voldtektsforsøk i Sverige er født i utlandet.

Kartleggingen baserer seg på 843 voldtektsdommer.

SVT skriver at dersom man ser utelukkende på dommer av overfallsvoldtekter er andelen enda høyere – da er over åtte av ti av gjerningspersonene født utenfor Sverige.

Dekker en brøkdel av voldtektene

Over halvparten av de dømte gjerningspersonene er født utenfor Europa – 427 av 843. Av dem som er dømt for overfallsvoldtekter er 97 av 129 født utenfor Europa.

Oversikten til «Uppdrag granskning» har kun sett på voldtektsdommer, og dette dekker kun en brøkdel av anmeldte voldtekter.

For eksempel var det 142 voldtektsdommer i Sverige i 2016, men det ble anmeldt 6715 voldtekter.

Krever mer forskning

Dokumentaren har satt i gang en debatt i Sverige – like før valget 9. september.

Flere trekker frem at det er nødvendig med mer forskning på hvem som utfører seksuallovbrudd.

– Man har vært mer interessert i å prøve å kontrollere debatten enn å få tak i seksuallovbryterne, sier Moderaternas justispolitiske talsperson Tomas Tobé til SVT.

Anders Wiklund / TT

Gruppeleder i Sverigedemokraterna Mattias Karlsson mener det er en selvfølge å også se på gjerningspersonenes etniske opprinnelse i voldtektssaker:

– Den demografiske endringen i Sverige de siste tyve årene har vært radikal. Da er det så klart viktig å ha kontroll over hvordan den påvirker samfunnet, eller så vet man jo ikke hvordan man skal begrense problem som oppstår.

Pontus Lundahl / TT

Justisminister Morgan Johansson, fra Socialdemokraterna, sier det er «Bråtsförebyggande rådet» – Brå – som selv tar initiativ til forskning på dette området.

Sist gang Brå gjorde en større kartlegging av seksuallovbrudd var i 2005. Moderaterna er blant dem som har krevd at regjeringen bestiller mer forskning på voldtektskriminalitet.

– Vi styrer ikke forskningen på denne måten, sier justisminister Johansson

– Dersom Brå sier «her må vi gjøre flere studier», da gjør man det. Jeg syns det er viktig å få alle fakta på bordet. For over tre måneder siden åpnet jo Brå for å gjøre en oppfølgende studie, akkurat som de gjorde i 1996 og 2005.

Erik Simander / TT

Mener dokumentaren ikke burde bli sendt

Allerede før SVTs program hadde blitt sendt var det flere som hadde reagert på datagrunnlaget som programmet brukte.

En av dem var kriminologen Jerzy Sarnecki - som ble intervjuet til dokumentaren:

– Programmet bygger på en gammel høyreekstrem konspirasjonsteori som går ut på at fremmede men kommer til Sverige og voldtar svenske kvinner, og «PK-eliten» prøver å dysse det ned, sier han.

Han viser til at bare 13 prosent av kvinner som blir voldtatt anmelder, og at omtrent 15 prosent av anmeldte voldtekter fører til dom.

– Så omtrent 1,5 prosent av alle voldtekter i Sverige fører til en dom. Har man et utvalg på 1,5 prosent kan man ikke uttale seg om helheten.

Han mener at programmet ikke burde blitt sendt.

Avviser kritikk

– Først og fremst legger vi frem at dette er en liten del av alle anmeldte voldtekter. Så er det opp til forskningen å gå videre og se hva som er årsakene bak denne statistikken, sier Ulf Johanson, ansvarlig redaktør for Uppdrag Granskning.

– Det er et problem at det bare finnes meninger og ingen forskning som viser hva som er riktig.