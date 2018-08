Tesla selger bare én prosent av det Ford og General Motors gjør. Likevel er selskapet verdt mer enn begge på børsen. Det skyldes i hovedsak forventninger om hva Tesla-grunder Elon Musk kan skape i fremtiden.

Men det siste året har Musk stadig gamblet med sin verdifulle valuta: tilliten til ham som visjonær leder.

Tesla-sjefen har gjort aksjonærer og banker nervøse med sine utfall på Twitter, sin fremfuse adferd og arrogante holdning til finansmarkedenes regler og konvensjoner.

I påsken la han for eksempel ut en aprilspøk på Twitter om at Tesla er konkurs. I mai skjelte han ut mektige Wall Street-analytikere som idioter. I juli sendte han en miniubåt til Thailand for å redde guttene i grotten og ble rasende da en lokal redningsmann kritiserte ham. Og denne uken har han erklært at han ønsket å ta Tesla ut av aksjemarkedet i en e-post til sine ansatte.

Likevel fortsetter investorer å gi penger og tillit til den genierklærte IT-gründeren. Men frykten øker for at Musk er i ferd med å kjøre Tesla i grøften.

Vil ha mer kontroll

Det har lugget kraftig for selskapet det siste året. Teslas kredittverdighet er blitt nedgradert av ratingselskapet Moodys, og Musk har måtte kutte kostnader. En rekke nøkkelpersoner har forlatt selskapet, ifølge CNBC. Samtidig har Tesla hatt store problemer med å produsere sin nye Model 3, og har levert mange av bilene månedsvis for sent.

Tesla har også et solcelle-selskap som er i trøbbel, ifølge Reuters. Selskapet skal produsere takstein med solcellekapasitet, og åpnet en fabrikk i fjor i Buffalo, New York. Tesla fikk 750 millioner dollar i subsidier fra delstaten mot at de ansatte et visst antall lokale arbeidere. Men også her har det vært store forsinkelser, og selskapet har foreløpig mange kunder på venteliste som har betalt depositum.

Tesla har gått med underskudd hvert eneste kvartal siden oppstarten, bortsett fra to ganger, ifølge Wall Street Journal. Selskapet har brukt enorme pengesummer på å få på plass produksjonsfasilitetene for sine elbiler. Likevel har aksjonærer fortsatt å pøse inn penger.

David Zalubowski / TT NYHETSBYRÅN

Irriterer seg over short-selgere

Men det har også gjort Tesla til et yndet mål for short-selgerne, som vedder på at aksjen vil falle. Dette har ført til at aksjeverdien har hatt voldsomme svingninger. Ved å gjøre selskapet privateid igjen kvitter Musk seg med shortselgerne, et stort irritasjonsmoment.

– Musk kan nok tåle at verden vet hvor mye han vinner eller taper, så lenge han ikke må takle shortselgerne og de ville svingningene i aksjeverdiene, sier investeringsjurist Michael Jurasic fra selskapet Ropes & Gray til Bloomberg.

Men svært mange er også skeptiske til Tesla-sjefens plan om å gjøre selskapet privat. Den er «et slag i ansiktet for aksjonærene», skriver James Mackintosh i Wall Street Journal.

Yale-professor Jeffrey Sonnenfeld sier til finanskanalen CNBC at han tror det hele er et forsøk på å ta oppmerksomheten bort fra Teslas problemer.

– Han er blitt rik på andre folk sine penger, men liker ikke å bli holdt til ansvar, og bli satt under lupen av investorer. Vi ser dette med mange av IT-gründerne, sier Sonnenfeld.

Styret i Tesla har møttes flere ganger denne uken for å vurdere forslaget. Aksjen steg først etter nyheten sprakk, men har sunket mot slutten av uken. Musk eier selv rundt 20 prosent av aksjen.

Francois Mori / TT NYHETSBYRÅN

Saudi-Arabia, Norge eller Apple?

Hele denne uken har det vært spekulert i hvem som kan ha penger til å kjøpe opp Tesla. Med en pris på 420 dollar pr. aksje, som Musk antydet, vil prislappen på selskapet være rundt 82 milliarder dollar, ifølge Bloomberg.

En mulighet er nasjonale fond, som Saudi-Arabias investeringsfond, skriver Financial Times. Fondet eier 5 prosent i Tesla i dag, og har vært i dialog med Musk om oppkjøp. Avisen nevner også det norske oljefondet som en mulig oppkjøper, men noterer at fondet ikke har lov å eie mer enn 10 prosent av et selskap.

Det er bare noen få selskaper, som Apple, som kan ha råd til å gjøre et slikt oppkjøp.

Til tross for de store pengetapene i kjernebedriften, er Musk også engasjert i en rekke andre prosjekter.

Mest kjent er kanskje Space-X, selskapet som sendte en Tesla ut i verdensrommet i februar. Space-X samarbeider med NASA, og er ikke børsnotert. Det har på kort tid blitt et av USAs mest verdifulle privateide IT-selskaper. Space-X har et internt aksjemarked for ansatte og investorer, ifølge Bloomberg.