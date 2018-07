Minst ti omkom i jordskjelv i populær feriedestinasjon i Indonesia

Jordskjelvet hadde sentrum syv kilometer under jordens overflate, rundt 50 kilometer nordøst for byen Mataram. Grunne skjelv – det vil si skjelv som har sentrum mindre enn 60 kilometer under bakken – øker risiko for skader og dødsfall.

Det kraftige skjelvet, som fikk innbyggerne til å flykte fra hjemmene sine i panikk, ble fulgt av to nye jordskjelv i tillegg til 60 etterskjelv. To av etterskjelvene hadde en styrke på over 5.

Talsperson Sutopo Purwo Nugroho i den indonesiske katastrofeberedskapen opplyser søndag at ti personer er omkommet og at over 40 personer er skadet som følge av jordskjelvet.

– Vi regner med at tallet vil fortsette å øke fordi vi ikke er ferdige å innhente data, sier han.

Bali kjente skjelvet

Den populære turistøya Lombok ligger rundt 100 kilometer øst for Bali. Også der kjente de skjelvet, men det er ikke meldt om skader.

Ifølge Indonesias institutt for meteorologi og geofysikk er det ikke fare for tsunami.

Skjelvet inntraff i et land som ofte rammes av naturkatastrofer. I 2004 utløste et undervannsskjelv målt til 9,3 en tsunami som tok livet av 220.000 personer i landene rundt Indiahavet, inkludert 168.000 personer i Indonesia.