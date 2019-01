Uten å konferere med noen i sin administrasjon, kunngjorde den amerikanske presidenten i en twittermelding at USA skulle ut av Syria, og det med en gang.

Siden har forsvarsministeren og stabssjefen i Pentagon trukket seg i protest. Nå sier Trump at han aldri har sagt at det skulle skje så raskt.

Her er fem spørsmål og svar som forklarer hva USAs uttrekning av Syria innebærer.

1. Hvorfor vingler Trump sånn?

På tvers av rådene til et samlet sikkerhetsteam bestemte Trump seg over natten at nå var det nok. USAs styrker skulle ut av krigen i Syria.

Da Trump kunngjorde USAs tilbaketrekning fra Syria før jul, sa han ordrett: «Våre gutter, våre unge kvinner, våre menn – de kommer alle tilbake, og de kommer tilbake nå.»

I ettertid har presidenten vedgått at dette ikke kan skje så raskt. Søndag sa han til reportere at han aldri har sagt at han skal gjøre det så hurtig.

– Det er ofte vanskelig å finne strategiske årsaker til Trumps utenrikspolitiske handlinger, særlig når de står i så sterk klinsj med hans sikkerhetspolitiske team, sier forsker ved Institutt for forsvarsstudier, Anders Romarheim.

Fakta: Krigen i Syria Konflikten i Syria begynte mars 2011 da fredelige demonstrasjoner mot president Bashar al-Assad ble slått ned med hard hånd.

Opposisjonen grep etter hvert til våpen, og i løpet av 2012 utviklet det seg til full borgerkrig.

En rekke ulike opprørsgrupper, mange av dem med støtte fra andre land i regionen og Vesten, har siden kjempet mot regimet og til dels også mot hverandre.

Assad-regimet får støtte fra Russland, Iran og libanesiske Hizbollah.

En USA-ledet koalisjon har siden 2014 bombet IS og støtter den kurdiske YPG-militsen i Nord-Syria, mens tyrkiske regjeringsstyrker har kriget mot både mot IS og kurdisk milits.

Syriske regjeringsstyrker og deres allierte har det siste året gjenerobret store områder fra opprørere, sist i Damaskus og hovedstadens forsteder.

Krigen i Syria har ifølge den syriske eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) hittil kostet over 350.000 mennesker livet.

Syria hadde før krigen 23 millioner innbyggere. FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) har registrert over 5 millioner syriske flyktninger i andre land og anslår at ytterligere 6,3 millioner er på flukt inne i Syria. Kilde: NTB

2. Hvorfor er staben hans imot uttrekningen?

Den plutselige beslutningen som tok alle på sengen, inkludert USAs forsvarsminister Jim Mattis, fikk umiddelbare konsekvenser. Mattis gikk av.

Den pensjonerte offiseren har tidligere uttalt at det å trekke seg ut av Syria er en «strategisk tabbe».

JIM YOUNG / Reuters

– Mattis tenker worst case scenario, sier professor ved NTNU, Jo Jakobsen og forklarer.

– Han tenker «vi vet hva vi har, det er stabilt, hvis vi trekker oss ut blir det endringer».

Endringene Jakobsen snakker om, er blant annet at en amerikansk uttrekning vil føre til et sterkere Iran. Iran er USAs fiende nummer én og amerikanerne er ikke interessert i å la dem vinne terreng i Midtøsten.

Andrew Harnik / AP

Lørdag kunngjorde Pentagons stabssjef Kevin M. Sweeney at han trer av.

Og i helgen besøkte Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver, John Bolton, Israel. Han skulle ha møter med statsminister i Israel, Benjamin Netanyahu. I den forbindelse uttalte Bolton ifølge The New York Times at USA blir i Syria til de siste restene av IS er bekjempet og Tyrkia kan garantere at de ikke angriper amerikanskstøttede kurdiske styrker.

Dette er en tidkrevende prosess og tilsier at USA ikke kan trekke seg ut med det samme.

3. Hvilke konsekvenser får det at USA går ut av Syria?

USA har 2000 soldater i Syria. Når de trekker seg ut, vil det etterlate et vakuum som vil fylles av andre parter.

– For Iran og Russland og det syriske regimet er dette en mulighet til etter hvert å ta tilbake de områdene USA og deres allierte har hatt, forteller Jakobsen.

Områdene det er snakk om, er de som grenser til Irak i øst. Når grenseområdene åpner seg vil det gi Iran større innflytelse.

I tillegg vil kurderne miste sin allierte og dermed beskyttelse mot tyrkerne.

– For USA handler det om at de trekker seg ut og Tyrkia overtar ansvaret for å ta kampen mot IS, forklarer Jakobsen.

4. Er IS bekjempet slik Trump hevder?

Nei, men de er sterkt svekket.

– IS eksisterer i noen lommer i Øst-Syria, og Den islamske staten har endret modus fra territorium til gerilja. Når USA går ut kan det oppstå et vakuum som de kan befeste seg i igjen, sier Jakobsen.

Han sier det er viktig at noen fortsetter å ta den langsiktige kampen mot Den islamske staten.

5. Kommer USA til å trekke seg ut av Syria?

Tilbaketrekning fra Syria har vært på Trumps agenda siden han ble valgt som president. «Vi skal ut av de dumme krigene» lovet han og viste til USAs tilstedeværelse i Irak, Syria og Afghanistan.

Han må leve opp til det han har lovet.

– Skjer en uttrekning i løpet av året?

– Det vil jeg tro, sier Romarheim og forklarer:

– Vi vet hva Trump vil, vi vet at han er omgitt av svake motkrefter internt. Mattis var den sterkeste motstemmen og nå er han ute. Min spådom er at staben, spesielt Bolton, vil klare å forsinke det, men neppe med mer enn ett år.

Hussein Malla / AP

Jakobsen tror 2019 kommer til å gå med til en vurdering av hvordan uttrekningen skal skje.

– Kurderne og Tyrkia må få tid til å justere seg, og USA må kontinuerlig vurdere hvordan en uttrekning påvirker innflytelsen til Iran, Russland og det syriske regimet. Det kan ta tid, og det er ikke sikkert USA er ute før året er omme, sier Jakobsen.

