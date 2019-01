Fox News får mye kjeft for å være et talerør for president Donald Trump, men unntakene er mange. Søndag ble Sarah Huckabee Sanders, presidentens talskvinne, kraftig utfordret av nyhetsankeret Chris Wallace – flere ganger.

Da Sanders hevdet at grensen mot Mexico var USAs mest sårbare punkt og at 4000 mistenkte terrorister var blitt forhindret fra å komme inn i landet, ble hun raskt arrestert av Wallace.