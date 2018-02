– Det finnes ingen viktigere personlig frihet enn retten til å bære våpen, retten til å beskytte deg selv og retten til å overleve. Den er ikke gitt av mennesker, men skjenket av Gud til alle amerikanerne, som vår fødselsrett, uttalte Waynle LaPierre, leder for National Rifle Association (NRA) i en tale til konservative meningsfeller i Maryland torsdag.

Sjefen for USAs mektige våpenlobby avviste som en «total feilslutning» at USA som følge av de mange massedrapene skulle ha behov for mer og bedre bakgrunnssjekk av våpenkjøpere.

The Times skriver at ifølge LaPierre er de som nå forsøker å få endret lovverket etter skolemassakren i Florida, bare «sutrete aktivister».

Trump møtte pårørende: Foreslår at lærere blir utstyrt med skytevåpen

Sparket for å ha kalt overlevende «skuespillere»

Det er noe uklart om denne nedlatende beskrivelsen gjaldt overlevende elever etter skoleskytingen, ungdommer som nå står i spissen for en nasjonal kampanje for strengere våpenlover. Men noen av LaPierres meningsfeller har tidligere rettet kraftige verbale angrep mot elevenes initiativ.

To av de overlevende ble nylig kalt betalte skuespillere. Mannen bak disse falske anklagene fikk tirsdag sparken fra jobben som rådgiver for en av Floridas delstatspolitikere, ifølge The New York Times og Reuters.

KEVIN LAMARQUE / Reuters/NTB scanpix

Høyere og kraftigere stemme

En annen talsperson for NRA, Dana Loesch, hevdet under møtet i Maryland at mediene «elsker masseskytingene»:

– Dere elsker å få flere følgere, sa TV- og radio-personligheten, trolig henvendt til kolleger i redaksjoner som av president Trump og hans følgere stadig anklages for å produsere falske nyheter. «Gråtende, hvite mødre er gull» for slike mediers seer-, lytter- og lesertall, ifølge Loesch.

LaPierre lover at NRA i tiden fremover vil «tale høyere og sterkere enn noen gang tidligere» mot «sosialistene» han mener truer grunnlovsbestemte rettigheter, og han går sterkt inn for å vokte skoler med våpen:

– Det burde ikke være enklere for en galning å skyte vilt rundt seg på en skole enn inne i et banklokale, i en smykkeforretning eller på en Hollywood-galla. Elsker vi virkelig våre penger og våre kjendiser høyere enn vi elsker våre barn?

JONATHAN ERNST /Reuters/NTB scanpix

Lærere vil ikke bevæpne seg

NRA støttet Donald Trump med 30 millioner dollar (237 millioner kroner) under valgkampen, og er nok ikke misfornøyd med at også presidenten har tatt til orde for at flere våpen må til for å gjøre skolene tryggere.

Etter at den 19-år gamle gjerningsmannen drepte 17 elever og lærere på Marjory Stoneman Douglas High School onsdag 14. februar, har Trump foreslått å la utvalgte lærere bære våpen i skoletiden.

Forslaget avvises blankt av lederen av det nasjonale fagforbundet der lærerne på Florida-skolen er organisert.

Og en av dem, Ashley Kurth, som klarte å holde 65 elever gjemt for massedrapsmannen, spør ironisk om hun nå må gjennomgå våpenopplæring for å kunne fortsette i jobben.

Kurth presiserer at hun stemte for Trump og at hun generelt støtter retten til å bære våpen – men ikke for lærere.

Michael Laughlin /AP / NTB scanpix

Nei til å forby drapsvåpenet

Florida-senator Marco Rubio, som i 2016 konkurrerte med Trump om å bli republikanernes presidentkandidat, erklærer nå at han er klar for å trosse NRA ved å gå inn for å heve aldersgrensen for å kjøpe våpen og at han også vil vurdere et forbud mot en type kolbe, såkalte «bump stocks», som gjør det mulig for et halvautomatisk våpen å skyte med omtrent samme skuddtakt som helautomatiske.

Gjerningsmannen i Las Vegas-massakren hadde brukt en «bump stock» for å få en høyere skuddtakt. Les om hvordan slike kolber fungerer i denne saken.

Men deltagerne i hans møte med overlevende og pårørende etter skytedramaet ble sinte da Rubio gjorde det klart at han ikke støtter et forbud mot såkalte «angrepsvåpen» (assault weapons).

Under skoleskytingen ved Marjory Stoneman Douglas High School brukte gjerningsmannen en halvautomatisk AR-15 rifle. Det er en modifisert utgave av det amerikanske forsvarets automatrifle M-16.