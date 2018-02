Trumps advokater vil at han skal nekte å forklare seg for Mueller. Det kan ende i et juridisk basketak i høyesterett.

Donald Trumps advokater har advart ham mot å stille opp i samtaler med spesialetterforsker Robert Mueller, ifølge fire personer med kjennskap til saken som har snakket med The New York Times.

Det er ventet en avgjørelse de kommende ukene, skriver avisen.

Trumps advokater frykter at presidenten kan komme til å begå mened, altså snakke usant til etterforskerne, dersom han blir avhørt i forbindelse med Russland-etterforskningen.

Trump selv har imidlertid sagt at han «ser frem til» å forklare seg for spesialetterforskere siden han ikke har noe å skjule.

Mueller etterforsker blant annet om presidenten forsøkte å hindre etterforskningen av Russland-saken da han sparket FBI-sjef James Comey i mai i fjor.

Brendan McDermid / Reuters / NTB scanpix

Juridisk nøtt

Dersom Trump ikke frivillig vil snakke med etterforskerne, kan Mueller forsøke å stevne ham for en såkalt storjury (grand jury).

En «grand jury» er en gruppe vanlige borgere som bak lukkede dører vurderer bevismateriale og hvorvidt det er begått straffbare handlinger. Der vil Trump i så fall bli spurt ut foran juryens mellom 16 og 23 medlemmer.

Den som blir spurt ut får ikke ha med seg advokat i møtet med storjuryen, og det er straffbart å ikke være sannferdig for storjuryen.

Spørsmålet er imidlertid om en president kan bli tvunget til å stille for en jury eller ikke. Dersom Mueller insisterer på det, og Trump nekter, kan det bli en juridisk kamp som trolig vil gå helt til høyesterett om ingen av partene gir seg. Det kan ta flere måneder før en slik strid blir avgjort.

Trumps advokater tror ikke at Mueller er villig til å stevne presidenten fordi spesialetterforskeren da kan tape en eventuell kamp i domstolene, skriver The New York Times.

Bred etterforskning

Spesialetterforsker Robert Mueller har fått i oppdrag å undersøke det et samstemt amerikansk etterretningsvesen mener var russisk innblanding i presidentvalget i 2016.

I forlengelsen av det undersøker han også om noen i Trump-leiren sto i ledtog med russerne i form av en sammensvergelse. Så langt er det ikke lagt frem noen bevis for at noen i kretsen rundt Trump hjalp russerne med innblandingen i valget.

Mueller etterforsker også om noen har forsøkt å hindre etterforskningen, altså å hindre rettens gang.

J. Scott Applewhite / AP / NTB scanpix

På kollisjonskurs med egne advokater

I juni i fjor sa Trump at han var «100 prosent» villig til å la seg avhøre av Mueller under ed.

Det gjentok han i slutten av januar, om enn i noe mindre klare ordelag.

– Jeg ser faktisk frem til det, sa Trump til en gruppe journalister i Det hvite hus da.

– Det har ikke vært noe sammensværgelse i det hele tatt. Det har ikke vært noen hindring av rettens gang, fortsatte han, ifølge The New York Times.

Trump har hele tiden kalt Russland-etterforskningen for en løgnaktig heksejakt, og han har presset på for å fjerne dem som har hatt ansvaret for den. Ifølge amerikanske medier har Trump også ønsket å fjerne Mueller, men Trump ombestemte seg da sjefjuristen i Det hvite hus truet med å gå av.

Trumps allierte advarer

AP / Reuters / NTB scanpix

En rekke nære Trump-allierte advarer også presidenten mot å la seg avhøre. Tidligere New Jersey-guvernør Chris Christie, en av de første etablerte republikanerne som støttet Trump, er blant dem.

– Jeg mener at USAs president ikke bør sitte på den andre siden av bordet for en spesialetterforsker med mindre det er troverdige anklager – og det mener jeg at det ikke er, sa Christie, som selv er jurist og har jobbet som statsadvokat, til TV-kanalen ABC forrige uke.

Tre andre profilerte, uformelle Trump-rådgivere – Roger Stone, Newsmax-sjef Chris Ruddy og tidligere speaker Newt Gingrich i Representantenes hus – råder presidenten til å forsøke å komme til et kompromiss med Mueller om at han bare svarer på spørsmål skriftlig, skriver Politico.

Aaron P. Bernstein / Reuters / NTB scanpix

Det er samme avtale som president Ronald Reagan hadde under den langvarige Iran-Contra-etterforskningen på 80-tallet, skriver nettstedet.

– Tanken på å sette Trump i et rom med fem eller seks hardbarkede, veldig smarte advokater som alle vil forsøke å lure og ta ham, vil være en veldig, veldig dårlig idé, sa Gingrich til Fox News denne uken.