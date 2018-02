Kiribati innstiller søket etter passasjerbåt

Den 17 meter lange trekatamaranen Butiraoi la ut fra Nonouti-atollen og satte kurs for Betio på Tarawa-atollen, en tur på 250 kilometer som vanligvis tar to døgn.

Ti dager senere fant et Orion-fly fra New Zealands flyvåpen en livbåt med åtte overlevende, som fortalte at Butiraoi hadde sunket og at de hadde drevet rundt på havet i fire døgn uten drikkevann.

Det var trolig over 88 passasjerer om bord, inkludert 22 skolebarn, da båten sank.

Et område på over 350.000 kvadratkilometer, omtrent like stort som Fastlands-Norge, er gjennomsøkt uten at det er funnet spor av vrakrester eller tegn til flere overlevende.

Selv om søket etter båten er innstilt, pågår etterforskningen for fullt, opplyser lokale myndigheter. De vil også fortsette å minne fartøyer i området på å være oppmerksomme på mulig overlevende på sjøen.