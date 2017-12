Alle som mistet livet, satt i den minste av de to bussene. Ytterligere ni personer i bussen ble skadet.

– De forsøkte å rekke frem til en gudstjenesteß i Manaoag, sier Vanessa Abubo i politiet. Manaoag har en svært kjent katolsk kirke, som er et populært pilegrimsmål. Et ikon av jomfru Maria i kirken utfører mirakler, ifølge lokalbefolkningen.

Også 15 personer i den andre og større bussen ble skadet i ulykken, som skjedde i byen Agoo, rundt 20 mil nord for hovedstaden Manila. Den minste bussen kom over i feil kjørefelt da den forsøkte å kjøre forbi et tredje kjøretøy.