Fire menn i retten etter hestekjøtt-skandalen i 2013

Skandalen brøt ut over hele Europa da det i 2013 ble funnet DNA fra hest i hamburgere i Storbritannia og Irland, to land der det å spise hestekjøtt er et tabubelagt tema.

Franske etterforskere kom til at Spanghero med vitende og vilje hadde solgt 750 tonn hestekjøtt med feilaktig innholdsetikett i flere land over en periode på seks måneder.

De fire er også tiltalt for å solgt 500 tonn hestekjøtt til et datterselskap av Comigel, et fransk selskap som selger dypfryst ferdigmat til 28 forskjellige selskaper i 13 europeiske land.

Supermarkeder over hele kontinentet trakk tilbake millioner av matvarer som kunne inneholde spor av hestekjøtt.