I nesten 50 år holdt indiske kampfly seg på sin egen side av grensen. Natt til tirsdag gikk de til angrep.

Bare ett døgn senere eskalerte konflikten. Kilder i Pakistan sier at de skjøt ned to indiske kampfly.

Hva som faktisk skjedde i bombeangrepet tirsdag, avhenger av hvem du spør:

Indias utenriksminister hevder at de bombet en treningsleir for terrorgruppen Jaish-e-Mohammed (JeM) og at de drepte «et veldig stort antall» terrorister.

Pakistanske forsvarsledere, på sin side, hevder at de indiske bombeflyene ble jaget vekk så fort de krysset grensen og at de ikke rakk å bombe noe annet enn litt buskas på veien tilbake.