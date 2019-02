Det er «bemerkelsesverdig mange koblinger mellom flyplassansatt personale og kriminelle nettverk», står det i politirapporten. Det er Expressen som melder dette og har sett rapporten.

Avisen skriver at etterretningsrapporten gir et urovekkende bilde av situasjonen på Arlanda, hovedflyplassen som ligger nord for Stockholm. Den er klassifisert som et sikkerhetsobjekt, tar imot rundt 25 millioner passasjerer pr. år.

Radikaliserte, kriminelle og Hells Angels

Flere av de ansatte har ifølge den hemmeligstemplede politirapporten tilknytning til radikaliserte grupper, kriminelle nettverk og mc-gjenger. Det gjelder blant annet personale som jobber i sikkerhetskontrollen og som har ansvar for å undersøke bagasje.

Avisen nevner Hells Angels (HA) og flere kriminelle nettverk. Politirapporten skriver om omfattende smugling på Arlanda og at flere ansatte er blitt dømt for narkosmugling. Tollere har avdekket omfattende smugling.

Alle de kriminelle organisasjonene som er nevnt i rapporten, er ifølge politiet involvert i omfattende narkosmugling og grove voldsforbrytelser.

JANERIK HENRIKSSON / SCANPIX-SWEDEN

Involvert i kokainsmugling med fly - jobbet på rullebanen

Politiet slår fast at Arlanda er sårbar for terror. Til og med passkontrollen svikter.

En leder i et firma bestående av fullverdige HA-medlemmer som hadde bestilt 30 kilo kokain med fly fra Colombia, jobbet inne på landingsbanen.

Rapporten viser at et titall personer som er ansatt i et firma som utfører sikkerhetskontroll på Arlanda, enten selv finnes i politiets registre, eller kan knyttes til kriminelle nettverk eller til tungt belastede kriminelle. Politiet mener disse personene kan fungere som døråpnere mot betaling eller under tvang kan sørge for at illegale gjenstander kan føres gjennom sikkerhetskontrollen.

Det finnes eksempler på at folk er blitt avslørt etter at de har sluppet gjennom sikkerhetskontrollen med store mengder kontanter. Det tyder på at døråpnerne eksisterer.

Rapporten nevner ett eksempel der en ansatt utgjør en del av en «svært velorganisert smugling».

Hverken politiet, innenriksministeren eller Svedavia, Sveriges svar på Avinor, ønsker å kommentere rapporten overfor Expressen.

– Svært alvorlig

Johan Forsell, justispolitisk talsmann for Moderaterna, sier at opplysningene er svært alvorlige.

– Vi kan ikke ha kriminelle som jobber på Sveriges største flyplass. Det er en risiko for terrorangrep og at våpen og narkotika smugles inn, sier han.

Avisen skriver at det sist høst ble kjent at Sveriges grensekontroller fikk kraftig kritikk i en Schengen-rapport.

I januar i åravslørte Expressen at personer som oppholdt seg ulovlig i Sverige fikk jobb på politistasjonen på Arlanda.

I desember i fjor kunne Svenska Dagbladet fortelle at en ansatt ved passkontrollen på Arlanda hadde foretatt et stort antall søk i politiets spaningsregister, blant annet på to personer som senere ble drept.