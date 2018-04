Døde som 107-åring: Reddet 600 jødiske barn – men slet med dårlig samvittighet

Forsøk å se for deg 60 barn, 70 barn, kanskje 80 eller 100 barn som står foran deg. Alle de du må forlate vil bli drept.

– De valgene vil jeg aldri glemme, skal han ha uttalt.

Johan van Hulst, en nederlandsk lærer og politiker, døde 107 år gammel 22. mars i år, skriver Washington Post. Men de dramatiske dagene under krigen vil ikke bli glemt.

Midt i en jødisk redningsaksjon

En inspektør fra det nederlandske utdanningsdepartementet var på besøk hos Johan van Hulsts skole for lærerutdanning i Amsterdam om morgenen 19. juni 1943. Inspektøren la merke til barna som befant seg inne på skoleområdet. Og rett i nærheten hadde han observert flere SS-soldater, så han spurte: – Er barna jødiske?

– Du forventer vel ikke at jeg skal svare på det spørsmålet, gjør du vel, svarte van Hulst.

Rett på andre siden av gjerdet holdt en jødisk barnehage til. Under van Hulst tilsyn ble flere hundre barn, men også spedbarn, ført gjennom gjerdet og gjemt i et klasserom på skolen der han var direktør.

Da inspektøren forsto hva som var i ferd med å skje, tok han van Hulst i hånden og sa lavt: For Guds skyld vær forsiktig.

Hjernen bak redningen

Under krigen skal van Hulst ha vært med på å redde mer enn 600 jødiske barn og babyer fra gasskamrene. Han blir betegnet for å ha vært hjernen i «under-jorden-smuglingen» av jødiske barn som ble plassert i sikre hjem. Studenter på skolen hjalp også med å bringe barna i sikkerhet under nazistenes holocaust.

I 1970 fikk Johan van Hulst ærestildelingen Rettferdige blant nasjonene, som kan sees i Yad Vashem, jødenes minnepark i Jerusalem. Nå er den tidligere læreren/skoledirektøren, professoren og politikeren død – 107 år gammel.

Kun 25 prosent av jødene overlevde krigen i Nederland

Tyskerne rykket inn i Nederland 10. april i 1940. I løpet av sommeren 1942 startet deportasjonen av jøder for alvor. Frem til krigens slutt i 1945 ble 107.000 jøder sendt fra Nederland til dødsleirene. Kun 5200 kom hjem igjen, og mindre enn 25 prosent av den jødiske befolkningen i Nederland overlevde, ifølge det amerikanske minnesenteret for Holocaust. Rett i nærheten av van Hulst skole i Amsterdam, lå et teater. Tyskerne brukte bygningen som transittstasjon for jøder som skulle sendes videre til tilintetgjøringsleirene i okkuperte Polen.

– Her ble barn under 12 år separert fra sine foreldre og plassert i barnehagen rett ved, sier Bart Wallet, historiker ved Vrije Universitet i Amsterdam.

Da det ble for mange barn der, spurte representanter fra okkupasjonsmakten van Hulst om de kunne bruke lokaler på hans skole. Og van Hulst «forsynte seg grovt».

Da 30 barn skulle hentet til hans skole, skrev de 25 barn i protokollen til okkupasjonsmakten. Noen barn ble også regelrett smuglet inn i klasserommene.

Lurt om bord på trikken

En trikkelinje skilte Dr. van Hulsts skole fra teateret. Med hjelp fra studenten ventet van Hulst på akkurat det rette øyeblikket da trikken stoppet. Barna og de aller minste ble gjemt i kurver og sekker for å skjule dem for SS-vaktene. Nærmest lydløst ble de minste brakt om bord på trikken. Deretter ble de fraktet videre i det underjordiske systemet og til et sikkert hjem. Slik skal hundrevis av barn ha overlevd krigen.

Våren 1945 ble en nær samarbeidspartner av van Hulst arrestert og senere torturert. Han ble truet til å oppgi hvor van Hulst oppholdt seg, men læreren hadde gått i dekning. Han levde i skjul til krigen var over kort tid etterpå.

Etter freden ble Johan van Hulst politiker. Mange ganger har han blitt spurt om sin redningsaksjon fra krigens dager, men nederlenderen har hele tiden understreket at han ikke vil bli fremstilt som en motstandshelt i mediene.

– Jeg tenker på de barna jeg ikke var i stand til å hjelpe. Til de tusen jeg ikke klarte å redde.