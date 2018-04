Alt tydet på en svært kjedelig valgkamp. Men så skjedde det noe i en liten sør-ungarsk by.

Søndag er det parlamentsvalg i Ungarn og Viktor Orbán ligger an til å kunne gyve løs på sin fjerde periode som statsminister. Men det som skjedde i byen Hódmezővásárhely for en måned siden har bidratt til å skape en uventet usikkerhet om hvor stor seieren hans vil bli.

Sjokkresultat

Hódmezővásárhely ligger helt sør i Ungarn, på grensen til Romania og Serbia, og har under 50.000 innbyggere. For en måned siden skulle innbyggerne her velge ny ordfører. Valgseieren var regnet som sikret for regjeringspartiet Fidesz` kandidat. Det var hjembyen til en av statsminister Orbáns nærmeste medarbeidere.

Men så skjedde det noe uventet. Opposisjonen, som vanligvis er dypt splittet, samlet seg om én uavhengig kandidat. Både sosialistene og høyrenasjonalistene Jobbik samlet seg altså om samme mann, som gjorde et brakvalg og knuste Fidesz` kandidat.

– Historien fra denne byen kan være et eksempel for landet. Hvis man får en allianse av opposisjonens velgere, folket mot diktatur, er det håp. Og hvis det er håp, vil valgdeltagelsen være høy og Fidesz bli slått, sa den nyvalgte ordføreren Péter Márki-Zay til The Washington Post i slutten av mars.

Denne uken anslo Citibank sannsynligheten til 10–15 prosent for at Orbans parti ikke vil klare å beholde rent flertall i nasjonalforsamlingen. Reuters forklarer det med at et økende antall velgere kan være villige til å stemme taktisk. Ifølge Budapest Beacon har flere trukket seg for å øke sannsynligheten for at kandidaten fra et annet opposisjonsparti vinner.

Dropper partitilhørighet

En undersøkelse fra Zavecz Research viser at nesten en tredjedel av ytre høyre-partiet Jobbiks tilhengere er villige til å støtte venstresidens kandidater. Og motsatt oppga 43 prosent av venstresidens velgere at de kunne stemme Jobbik, om det var nødvendig.

BERNADETT SZABO / Reuters

– Jeg bryr meg egentlig ikke om hvem som vinner, så lenge det ikke er Fidesz, sier pensjonisten Margit Orehovzski til nyhetsbyrået Reuters.

– Jeg tror Jobbik har en bedre mulighet, men jeg liker også sosialistene, sier hun.

Jobbik er beryktet for antisemittisme og utfall mot roma-minoriteten i landet. Men partiet har prøvd å gjenskape seg som mer moderat. Som Aftenposten har skrevet tidligere, blir dette forklart med at regjeringspartiet Fidesz har forflyttet seg så langt mot høyre at Jobbik ser mot sentrum for å finne velgere.

Favoriserer regjeringen

Før valget har aktivister laget nettsteder under navn som «Orbán må gå», som skal hjelpe velgere å finne ut hvilken opposisjonskandidat som har størst sjanse til å vinne i hver valgkrets. Ved hjelp av meningsmålinger og analyser av forrige valg, prøver de å plukke ut steder der det er mulig å slå Fidesz.

Men valgsystemet favoriserer regjeringspartiet fordi over halvparten av representantene velges i enmannskretser. Selv om enkelte kandidater har gitt seg for å gi andre større mulighet, er opposisjonen fortsatt splittet. Og meningsmålingene levner ingen tvil om at Viktor Orbán vil fortsette som statsminister. Spørsmålet er om han vil miste flertallet, noe som vil ses på som et nederlag, eller om han vil gjenvinne to tredels flertall, som vil være en stor seier.

Orbán har tatt æren for å få ned arbeidsledigheten og få gjelden under kontroll, men er blitt anklaget for å gjøre landet autoritært, å kneble pressen og undergrave demokratiske institusjoner. Ungarn under Orbans ledelse blir sett på som et problem av mange i EU. I denne valgkampen, som i tidligere, har Fidesz fokusert på kamp mot innvandring og mot den ungarskfødte milliardæren og filantropen George Soros. Det har slått an i tidligere valg.