Trump: USA ut av Syria veldig snart

– Vi kommer til å trekke oss ut av Syria veldig snart. La de andre ta seg av det nå, sa Trump i en tale til en folkemengde i Ohio torsdag.

Han nevnte ikke hvem han mener med «de andre», men både Russland og Iran har store styrker i landet som støtter Syrias president Bashar al-Assads regime.

USA har mer en 2.000 soldater utstasjonert i den østlige delen av Syria, hvor de samarbeider med lokale militsgrupper for å drive IS ut av landet.

– Vi kommer til å ha hundre prosent av kalifatet, som de kaller det, og ta alt tilbake fort, fort. Men vi kommer til å komme ut derifra veldig snart. Kommer til å komme tilbake til landet vårt der vi hører til og der vi ønsker å være, fortsatte presidenten.

Trumps uttalelse står i sterk kontrast til en ny strategi for Syria, lagt fram i januar av daværende utenriksminister Rex Tillerson, som nylig fikk sparken. Tillerson argumenterte den med gang at USA burde være til stede i landet for å hindre at IS og al-Qaida kommer tilbake, og for å hindre at Iran styrker sin posisjon i landet.

– Vi brukte sju billioner dollar i Midtøsten, og vet dere hva vi sitter igjen med? Ingenting, sa Trump, og lovte å heller bruke ressursene på å skape flere jobber og bedre infrastruktur i hjemlandet.