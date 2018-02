Det meldte hans arbeidsgiver, den tyske avisen Die Welt, på Twitter fredag formiddag. De siterer Yücels advokat, Veysel Ok

– Retten har endelig bestemt seg for å frigjøre klienten min, skriver Ok i en twittermelding.

Løslatelsen kommer dagen etter at den tyske kansleren Angela Merkel møtte den tyrkiske statsministeren Binali Yildirim i Berlin.

De to lovet da å forbedre forholdet mellom de to landene. Forholdet har vært anstrengt de siste par årene, ikke minst fordi Tyrkia har fengslet tyske journalister og menneskerettighetsforkjempere.

Den tyske utenriksminister Sigmar Gabriel har de siste dagene forsøkt å løse saken intensivt, melder Die Welt.

Yücel ble pågrepet den 14. februar 2017. Han ble aldri siktet, men har siden pågripelsen vært mistenkt for terrorrelaterte lovbrudd.

Unser Kollege Deniz Yücel sitzt seit 368 Tagen ohne Anklage in türkischer Haft. Schreibt ihm einen Brief! https://t.co/un4x51YFg7 #FreeDeniz pic.twitter.com/TkrePV5pVM — WELT (@welt) February 16, 2018

Risikerer tiltale som kan gi 18 års fengsel

Problemene kan imidlertid langt fra være over for Deniz Yücel. Den tyrkiske påtalemyndigheten jobber uavhengig av løslatelsen med å utarbeide en tiltale mot ham. Påtalemyndigheten kommer til å be om 18 års fengsel, melder det tyrkiske nyhetsbyrået Anadolu ifølge Reuters.

FABRIZIO BENSCH / Reuters/NTB scanpix

Jagland kritiserte mangel på ytringsfrihet

Løslatelsen kommer også samtidig med et to dager langt Tyrkia-besøk for Thorbjørn Jagland, leder for Europarådet.

– Vi er bekymret over at så mange journalister, medlemmer av parlamentet, ordførere og menneskerettighetsforkjempere har mistet sin frihet, sa Jagland i talen.

– Som retten i Strasbourg har slått fast, ytringsfrihet er avgjørende for at journalister skal få gransket fakta, stimulere til debatt og informere folk, selv når det virker støtende, sjokkerer og forstyrrer.

Handout / Reuters/NTB scanpix

Ingen fengsler flere journalister enn Tyrkia

Tyrkia har av menneskerettighetsgrupper som jobber for journalisters rettigheter blitt stemplet som det landet i verden som holder flest journalister fengslet.

Arbeidsforholdene for journalister har vært spesielt vanskelige etter det mislykkede kuppforsøket den 15. juli 2016. Den påfølgende opprenskningen har ført til at over 50.000 personer er blitt arrestert, mens over 150.000 mennesker har mistet jobben eller er blitt suspendert. Journalisters artikler og meldinger i sosiale medier er blitt brukt som bevis på at journalister angivelig skal støtte det påtalemyndigheten anser som terrorisme.

Tyske myndigheter har presset på for å få Yücel løslatt. Tyrkiske myndigheter har hevdet at rettssystemet har måttet få foreta en uavhengig granskning av saken. Likevel kommer altså løslatelsen av ham etter et forsoningsmøte mellom tyrkiske og tyske myndigheter.