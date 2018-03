Britisk politi: - Skripal og datteren ble forgiftet med en nervegift

– Vi har identifisert en nervegift, men vil ikke si hvilken nervegift det er snakk om, sa Mark Rowley fra britisk politi på en pressekonferanse 18.30 onsdag.

Politiet i England etterforsker saken med de to ofrene, russiske Sergej Skripal og datteren hans Julia, som et drapsforsøk.

Politimann kritisk syk

På pressekonferansen kom det frem at en politimann også er blitt kritisk syk. Politimannen var den første som kom til stedet og skal ha fått noe av nervegiften i seg.

– Vi vet at lokale innbyggere er bekymret, men vi vil understreke at det ikke er noen stor helserisiko for innbyggerne. De to ofrene var spesifikke mål for nervegiften, sa Rowley på pressekonferansen.

Hundrevis av etterforskere jobber med saken

Han fortalte at hundrevis av etterforskere jobber med å sette sammen en tidslinje av hendelser.

Spesialoffiserer vil være synlige i gatene i Salisbury, selv om risikoen for innbyggerne er lav.

Ble arrestert i 2006

I 2006 ble Skripal arrestert for å ha drevet spionvirksomhet for Storbritannia mens han tjenestegjorde som oberst i det russiske forsvaret. Han ble dømt til 13 års fengsel for å ha delt informasjon om russiske agenter med den britiske etterretningstjenesten MI6.

Ifølge Russland hadde Skripal fått 100.000 dollar for informasjonen, som han skal ha lekket til Storbritannia på 1990-tallet.

I 2010 ble han utlevert til Storbritannia som del av en spionutvekslingsavtale med USA. Skripal var en av fire russere som ble frigitt i bytte mot ti amerikanske agenter utplassert i Moskva. Saken var gjenstand for mye oppmerksomhet.

Minner om Litvinenko

Nyhetsbyrået AP trekker paralleller til en lignende sak i 2006, da den tidligere russiske spionen Aleksandr Litvinenko døde etter å ha drukket radioaktiv te på et hotell i London, skriver NTB.

I en rapport fra 2016 skriver en britisk dommer at Russlands president Vladimir Putin trolig hadde forhåndsgodkjent drapet på Litvinenko, som de tror ble gjennomført av to russiske agenter.

Storbritannia innførte sanksjoner mot Russland etter Litvinenko-drapet, og forholdet mellom de to landene har siden vært svært anspent.