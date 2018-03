USAs president Donald Trump utnevner tidligere FN-ambassadør John Bolton til ny nasjonal sikkerhetsrådgiver. Den kontroversielle politikeren, er beskrevet som en krigshisser av politiske motstandere, vil erstatte den moderate H.R. McMaster. Den erkekonservative republikaneren regnes som en hauk i sikkerhetspolitikken, altså en som tar til orde for en hard og aggressiv linje, i motsetning til en due.

I et intervju med Sky News like etter utnevnelsen sa Bolton dette:

– Som de gamle romerne pleide å si: Si vis pacem, para bellum. Hvis man vil ha fred, må man forberede seg på krig.

Motstridende politikk

John Bolton står for en svært aggressiv utenrikspolitisk linje, som på mange punkt strider mot det Trump har forfektet. Bolton var for eksempel en sterk forkjemper for krigen i Irak, en krig Trump har kalt «en kjempediger tabbe».

Mens Trump har argumentert for en isolasjonistisk linje i utenrikspolitikken – og at USA ikke skal involvere seg i andre lands problemer – har Bolton i mange år snakket varmt for å fremtvinge regimeendring i Nord-Korea og Iran ved bruk av makt. Han har i en rekke sammenhenger tatt til orde for militær inngripen. Men ifølge Foreign Policy er han ikke, i motsetning til mange neo-konservative, ikke opptatt av å eksportere amerikanske verdier som demokrati og menneskerettigheter.

Utskiftningen av både nasjonal sikkerhetsrådgiver og utenriksminister skjer ikke mange månedene før det er planlagt at Trump skal møte Nord-Koreas enehersker Kim Jong-Un.

Om en måneds tid skal Sør-Koreas president møte sin nordkoreanske kollega, og i mai er planen at Trump skal ha et toppmøte med Kim Jong-un. Bolton har gjentatte ganger fremholdt at USA bør bruke militærmakt for å få diktaturet til å gi opp sitt atomvåpenprogram.

– Ved å innsette Bolton, som ønsker et forhåndsangrep mot Nord-Korea, sender Trump et budskap til regimet: De bør starte forhandlinger for å unngå en slik drastisk militær baksmell, sier forsker og tidligere utenriksminister i Sør-Korea, Kim Sung-han, til The Washington Post.

– Trump mislikte barten

Boltons navn har vært nevnt en rekke ganger i forbindelse med utskiftninger og endringer i Trumps administrasjon, men ifølge New York Times skal blant annet Boltons karakteristiske bart ha vært en av grunnene til at Trump ikke ønsket ham rundt seg. Stabssjef John Kelly skal ha vært skeptisk til Bolton av andre grunner, mens Trump har endret mening, skriver New York-Times politiske reporter Maggie Haberman.

Trump spent more time deriding Bolton’s mustache in the transition than focusing on why he didn’t want him as nsa. Kelly was said by multiple sources to have played role in souring Trump on Kelly - Kelly had a bigger problem with him than Trump did. — Maggie Haberman (@maggieNYT) March 22, 2018

«Tyrannisk diktator»

For 15 år siden, da Bolton var statssekretær i utenriksdepartementet, kalte han Kim Jong-un for en “tyrannisk diktator” i land der folk lever liv som er “et helvetes mareritt”, ifølge The New York Times.

I samme periode ble Bolton spurt om president George Bush og hans administrasjon syn på Nord-Korea. Den kontroversielle politikeren la da en bok på bordet med tittelen: “Slutten på Nord-Korea”.

– Det er vår politikk, sa Bolton og pekte på boken.

Så sent som i februar i år skrev Bolton et leserinnlegg i The Wall Street Journal der han igjen argumenterte for å bombe Nord-Korea for å stoppe landets atomvåpenprogram.

“Det er helt legitimt for USA å reagere på den nåværende trusselen fra Nord-Koreas atomvåpen ved å slå til først”, skrev Bolton.

Tøff mot presteregimet

Bolton har også vært tøff i ordbruken mot presteregimet i Iran, og flere ganger har han tatt til orde for å bombe landet. Både i 2011 og i 2015 skrev han leserinnlegg i The New York Times der han tok til orde for at Israel skulle bombe Irans atomanlegg, mens USA samtidig skulle støtte opposisjonen for å sikre regimeendring. “Bomb Iran for å stoppe landets bombe”, var tittelen på innlegget.

Bolton er også en kraftig motstander av atomavtalen som tidligere president Barack Obama inngikk med Teheran. I dette spørsmålet er han altså på linje med sin sjef, Donald Trump, og den nye utenriksministeren Mike Pompeo, ifølge The Financial Times.

Ansetter TV-kommentatorer

John Bolton har lenge vært betalt kommentator på den konservative nyhetskanalen Fox News. Fox-grunnlegger Roger Ailes anbefalte ham som utenriksminister for Trump etter at han vant valget i 2016, ifølge boken «Fire and Fury» som kom tidligere i år. Trump valgte den gangen å ansette toppsjefen i Exxon, Rex Tillerson. Nå har Tillerson fått sparken, mens Bolton er på vei inn som nasjonal sikkerhetsrådgiver.

På åtte dager har Trump ansatt tre nøkkelpersoner som har profilert seg som TV-kommentatorer. Blant annet ansatte han TV-kommentatoren Larry Kudlow som ny nasjonal økonomirådgiver nylig. Han har dessuten hyret juristen Joseph E. diGenova, som ofte legger frem konspirasjonsteorier om FBI og justisdepartementet på TV.

Kritisk til FN

I flere år var Bolton USAs FN-ambassadør, og han skapte bråk flere ganger. I likhet med Trump er han skeptisk til internasjonale organisasjoner og internasjonale avtaler. I 1994 sa Bolton følgende om FN-bygningen: – Sekretariatet i New York har 38 etasjer. Hvis bygningen mistet ti etasjer, ville man ikke merke noen forskjell, sa han i 2005 ifølge The Los Angeles Times.

Internasjonalt brukes det sterke ord for og i mot utnevnelsen. I Midtøsten frykter flere at Boltons inntreden i Det hvite hus betyr slutten på Iran-avtalen, og at det også vil undergrave et hvert håp om en tostatsløsning i Israel/Palestina-spørsmålet. Flere israelske ministere gratulerer imidlertid Trump med utnevnelsen.

Tidligere Nobelprisvinner Mohammed El Baradei, som ledet Det internasjonale atomenergibyåret, er en av flere som er negative.

– Vi må gjøre oss klare for en tøff og farlig ferd,skriver han på twitter.