USA unngår «shutdown» etter budsjettavtale

Faren for såkalt «shutdown» har vært overhengende etter hvert som en ny frist for budsjettenighet har nærmet seg. Men onsdag kveld lokal tid ble Demokratene og Republikanerne enige om dekning av offentlige utgifter ut hele 2018. De har lagt frem et budsjettforslag på 2232 sider.

Republikanernes leder i Representantenes hus, Paul Ryan, omtaler avtalen som «starten på en ny æra for det amerikanske militæret».

– Ingen forslag på denne størrelsen er perfekt, men dette tar opp viktige prioriteringer og gjør oss sterkere i inn- og utland, sa Ryan.

Støtte

Hans demokratiske motpart Chuck Schumer sier at avtalen oppfyller Demokratenes prioriteringer.

Budsjettforslaget har også støtte fra Det hvite hus og president Donald Trump. I avtalen ligger det en bevilgning på 12 milliarder kroner til et av presidentens hjertebarn, nemlig den planlagte muren ved grensen til Mexico.

– Fikk 1,6 milliarder (dollar) til å starte på muren i sør, resten vil komme. Det viktigste, fikk 700 milliarder til å gjenoppbygge militæret, 716 milliarder neste år. Mest noensinne. Måtte kaste bort Demokratene-gavepakker, for å gi militæret lønnsøkning og nytt utstyr, skriver president Trump på Twitter.

1,3 billioner dollar

Et viktig stridstema under forhandlingene har vært de såkalte «dreamer»-immigrantene. Demokratene har tidligere ikke vært villig til å gå med på en budsjettavtale uten en juridisk løsning som beskytter disse innvandrerne fra å bli deportert, men dette er ikke del av forslaget det nå er enighet om.

– Vi er skuffet over at vi ikke kom til enighet om beskyttelse av «dreamerne», sier Demokratenes mindretallsleder Nancy Pelosi.

Budsjettet har en totalramme på 1,3 billioner dollar. Kompromisset innebærer store økninger i bevilgningene til forsvaret og innenlandsinvesteringer. Blant annet gis det mer penger til veteraner, infrastrukturprosjekter og kampen mot opioider.