Xi Jinping ble lørdag enstemmig valgt til president for en ny femårsperiode av det kinesiske parlamentet. Det var som ventet at samtlige 2970 delegater stemte for hans kandidatur. Det var ingen blanke stemmer. Ved forrige kongress var det én stemme imot og tre blanke.

Tirsdag holdt Xi Jinping den avsluttende talen for kongressen.

– Historien har allerede bevist, og vil fortsette å bevise at bare sosialisme kan redde Kina, sa Xi Jinping.

Han slo senere fast at «Kommunistpartiet er det øverste politiske lederskapet i landet, og den fundamentale garantisten for å oppnå den store foryngelsen av den kinesiske nasjonen».

Foran nesten 3000 delegater understreket Xi Jinping også at ethvert forsøk på å adskille Taiwan fra Kina vil være «dømt til å feile».

– Selvstyret Taiwan vil stå overfor en historisk straff i ethvert forsøk på separatisme, sa Xi Jinping.

Kina regner Taiwan som en del av sitt territorium, som ble opprettet av nasjonalistene som ble drevet ut av fastlandet under borgerkrigen som endte med at kommunistene tok kontroll over Kina i midten av forrige århundre. Taiwan avviser at den selvstyrte øya er en del av «ett Kina». Øya er ikke godkjent som eget land av FN.

Xi Jinping gratulerer sin russiske kollega Vladimir Putin med den nylige valgseieren og sier Beijing vil jobbe for å knytte landene sterkere sammen.

Ny visepresident

En av presidentens trofaste samarbeidspartnere, Wang Qishan, har gjort comeback i kinesisk politikk og er valgt til visepresident.

69 år gamle Wang Qishan har ledet landets anti-korrupsjonsbyrå i fem år frem til han pensjonerte seg i slutten av fjoråret. Under hans periode er over 1,4 millioner tjenestemenn blitt straffet for korrupsjon, inkludert flere av presidentens politiske rivaler, ifølge kritikerne.

Visepresidentembetet er i stor grad seremonielt, men gir Wang en mulighet til å ta grep om landets utenrikspolitikk – spesielt forholdet til USA.

Wang Qishan får også oppgaven med å beskytte presidenten fra eventuelle tilbakeslag innad i partiet, ifølge observatører.

Xi Jinping har de siste årene styrket grepet sitt om makten. Han er nå i stor grad omgitt av lojalister i toppen av det kinesiske statsapparatet og kommunistpartiet og omtales som den mektigste lederen i landet siden Deng Xiaoping og Mao Zedong.

Ny sentralbanksjef

Yi Gang, som har utdanning fra USA og ønsker økonomiske reformer, er utnevnt til ny sentralbanksjef i Kina.

Han kommer fra stillingen som visesentralbanksjef. Utnevnelsen ble som ventet godkjent av den kinesiske Folkekongressen mandag.

– Det vil komme en rekke reformer og tiltak for å åpne opp økonomien, sa Yi etter avstemningen.

Samtidig ble president Xi Jinpings rådgiver Liu He, som også har utdanning fra USA, forfremmet til visestatsminister med ansvar for finansnæringen.

Endringene i landets økonomiske toppledelse skjer samtidig som risikoen øker for en skjerpet handelskonflikt med USA. President Donald Trump har innført nye tollbarrièrer, som blant annet vil påvirke handelen med Kina.