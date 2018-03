Storbritannia skal granske ny omfattende overgrepsskandale

Det opplyser det britiske innenriksdepartementet i en uttalelse fredag.

Uttalelsen kommer etter at britiske medier avdekket at unge jenter hadde blitt utsatt for systematiske overgrep i den engelske byen Telford siden 1980-tallet.

–Dette var virkelig en forferdelig sak der noen av de mest sårbare i vårt samfunn blir bytter for hensynsløse kriminelle, sier en talsperson for det britiske innenriksdepartementet.

Granskningen skal avsløre hva myndigheter, politi og offentlige institusjoner kunne gjort for å beskytte barna.

Opptil 1000 barn

Skandalen ble avdekket av Sunday Mirror tidligere denne uka. Ifølge avisen har opptil 1.000 barn, noen av dem ned mot 11 år gamle, blitt utsatt for vold og overgrep, enkelte ganger av gjenger. En 14 år gammel jente har blant annet fortalt at overgripere truet med å ta lillesøstrene hennes og fortelle moren hennes at hun var prostituert hvis hun ikke var med på det.

I reportasjen anklages lokale myndigheter for å ha sett gjennom fingrene med overgrepene fordi barna som ble misbrukt, ble ansett for å være prostituerte.

Fryktet rasiststempel

De anklages også for å ha unnlatt å informere asiatiske minoritetsmiljøer om overgrepsanklagene i frykt for å bli stemplet som rasister.

En lignende overgrepsskandale ble i 2014 avdekket i Rotherham. Der ble det anslått at om lag 1.400 barn under 16 år hadde blitt misbrukt. En granskning konkluderte med at overgrepene kunne fortsette på grunn av kollektiv svikt i kommuneledelsen.