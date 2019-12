Her kan du se hvordan valgvindene blåste Boris Johnsons vei

Boris Johnson tok torsdag det konservative partiet i Storbritannia til et valgresultat som gir partiet det største flertallet i Underhuset siden Margaret Thatchers tid som partileder.

Kartet under er basert på de faktiske valgresultatene. De røde og blå pilene viser hvor henholdsvis Labour og De konservative har fått flest nye velgere.

Som man umiddelbart ser, er det aller flest blå piler på kartet som gjelder valgresultatene fra desember 2019, sammenlignet med resultatene fra mai 2017.

Det har blåst en veritabel høyrevind over Storbritannia under det siste valget. Bare noen få steder er det Labour som øker mest i velgeroppslutning.

Det var en ydmyk Johnson som snakket direkte til velgerne, og spesielt til dem som for en gangs skyld hadde stemt konservativt, da seieren var et faktum i natt:

– Hånden din skalv kanskje litt over valgseddelen før du satte krysset ditt i boksen for De konservative, og du kanskje du kommer til å returnere til Labour neste gang, sa han og forsikret at han og partiet aldri vil ta den støtten de nå har fått for gitt.

– Vi vil gjøre oss fortjent til din støtte i fremtiden, la han til og lovte at bruddet med EU vil skje innen slutten av januar neste år.

Får rent flertall i Parlamentet

Boris Johnson skrev ut nyvalg for å få et styringsdyktig flertall bak seg. Nå har han fått det største konservative flertallet siden Margaret Thatcher i 1987.

Valgseieren betyr at De konservative nå kan lose gjennom skilsmisseavtalen med EU, det såkalte brexit, uten å være avhengig av støtte fra andre partier.

Opptellingen fredag formiddag bekrefter at De konservative sikrer flertall i Parlamentet. Storbritannias forrige statsminister, Theresa May, prøvde gjentatte ganger å få Parlamentet til å stemme for avtalen som hun hadde forhandlet frem med EU.

Johnson reforhandlet denne avtalen, men heller ikke han klarte å få støtte fra et tilstrekkelig antall medlemmer av Parlamentet.

Nå har statsministeren sikret seg det flertallet han trenger til å få vedtatt avtalen.

Med kun ett valgdistrikt igjen, melder Sky News at foreløpige resultater viser 364 mandater til De konservative, mens Labour får 203.

Det kreves 326 seter for å få flertall i Parlamentet, som har 650 seter.

Slik ser valgresultatene ut for Storbritannia, fordelt på de ulike valgdistriktene.