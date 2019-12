Etter en seks timer lang og polarisert debatt gikk Representantenes hus til avstemning klokken halv tre natt til torsdag norsk tid.

229 demokrater og én tidligere republikaner stemte for å tiltale presidenten for maktmisbruk, 2 stemte imot. Én demokrat, Tulsi Gabbard, stemte «til stede», altså en blank stemme.

Ingen republikanere stemte for tiltale.

Den tredje i historien

Trump er nå tiltalt på to punkter: Maktmisbruk og hindring av en kongressgranskning. På det andre punktet ble stemmetallene: 229–198. Ytterligere en demokrat stemte imot på dette tiltalepunktet.

Trump er nå den tredje president i historien som får en riksrettstiltale mot seg.

Senatsleder Mitch McConnell er ventet å kunngjøre en rettsdato i januar i løpet av uken. Mest sannsynlig starter saken i uken som begynner 6. januar.

At 9:30am tomorrow morning, on the Senate floor, I will speak about House Democrats’ precedent-breaking impeachment of the President of the United States. — Leader McConnell (@senatemajldr) December 19, 2019

HOUSE TV, Reuters/NTB scanpix

Trump holdt valgmøte

Samtidig som kongressmedlemmene stemte over riksretten, holdt Trump et valgmøte med tilhengere i Michigan.

– Det føles ikke egentlig som om vi blir stilt for riksrett, sa Trump i sin tale.

Han begrunnet dette med enorm støtte i partiet og at landet går svært godt.

– Denne ulovlige, partiske riksretten er en politisk selvmordsmarsj for Det demokratiske parti, sa Trump til rundt 10.000 tilhengere.

Uten allfarvei

Debatten i Representantenes hus pågikk i seks timer, men de fleste kongressmedlemmene fikk 1–2 minutter taletid. De fleste argumentene var velkjente fra tre måneder med granskning, men enkelte gikk litt utenfor allfarvei med sine argumenter.

Her er noen av replikkene som skilte seg ut i form eller innhold:

Fakta: Riksrett i USA USAs kongress kan avsette en president for enkelte overtredelser av grunnloven. Dette kalles impeachment. På norsk brukes begrepet riksrett. Representantenes hus utformer tiltalen i en riksrettssak og utpeker anklagere. Saken føres i Senatet under ledelse av høyesterettsjustitiarius. Der må 67 av 100 medlemmer stemme for en fellende dom hvis presidenten skal avsettes. Med dagens sammensetning i Senatet betyr det at 20 av Trumps 53 partifeller i januar må stemme sammen med demokratene hvis han skal bli avsatt. Donald Trump er anklaget for å ha forsøkt å presse Ukraina til å sverte hans politiske motstandere og slik få en fordel i 2020-valget.

House Television/AP/NTB scanpix

Neste president

Chris Stewart, en republikaner fra Utah, mente demokratenes eneste grunn til å tiltale president Donald Trump er at de ønsket seg en annen president.

– De mener Hillary Clinton burde vært president, og de ønsker å fikse det, sa han.

Demokratenes Jerrold Nadler repliserte:

– Jeg vil bare minne om at hvis president Trump avsettes, heter den nye presidenten Mike Pence, ikke Hillary Clinton.

HOUSE TV, Reuters/NTB scanpix

Jesu rettssak

Republikaner Barry Loudermilk fra Georgia minnet om at Jesus ble beskyldt for forræderi og at han fikk møte sine anklagere.

– Pontius Pilatus ga i den humbugrettssaken mer rettigheter til Jesus enn demokratene har gitt presidenten i denne prosessen, sa han.

ERIN SCOTT, Reuters/NTB scanpix

Om hat

Sheila Jackson Lee, en demokrat fra Texas, reagerte på påstander om at demokratene forfølger presidenten fordi de hater ham.

– Jeg hater ingen kvinne eller mann, sa hun.

House Television/AP/NTB scanpix

Angrepet på Pearl Harbor

Mike Kelly, en republikaner fra Pennsylvania, snakket om at det er mange historiske desemberdatoer, blant annet japanernes angrep på Pearl Harbor.

– 7. desember 1941 hendte noe forferdelig i USA, og president Roosevelt sa at «denne datoen vil stå for en skjensel». I dag, 18. desember 2019, er en annen dato som vil bli stående som en skjensel.

House Television/AP/NTB scanpix

Tok en spansk

Lou Correa, en demokrat fra California, fikk oppmerksomhet da han holdt en stor del av sitt innlegg på spansk.

– Min stemme går i dag til å sikre at vi fortsatt er et demokrati og ikke et diktatur, sa Correa («Mi voto hoy será para asegurar que sigaremos siendo una democracia y no una dictadura.)

Innlegget utløste et skred av kritikk fra Trump-tilhengere på sosiale medier som ba ham snakke engelsk.

Sosialister og ufødt liv

Clay Higgins, en republikaner fra Louisiana, tok opp flere temaer.

– Amerika blir alvorlig skadet av dette forræderiet med denne urettferdige riksretten som brukes som et våpen, og er påført oss av de samme sosialistene som truer det ufødte liv i mors mage og truer konservatives ytringsfrihet, sa han.

House Television/AP/NTB scanpix

Rykende pistolløp

Begrepet «rykende pistolløp» brukes gjerne om bevis som ikke kan avvises.

– Presidenten sa selv til oss på riksdekkende TV akkurat hva han ville ha ut av telefonsamtalen med president Zelinskij, sa Pramila Jayapal, en demokrat fra staten Washington.

Hun la til at «presidenten er det rykende pistolløpet».

House Television/AP/NTB scanpix

Frikort for sønner

Et sentralt punkt i anklagen mot Trump er at han ville ha Ukraina til å etterforske Hunter Biden, sønn av Joe Biden, en politisk motstander, sønn. Hunter Biden hadde et godt betalt styreverv i et ukrainsk energiselskap.

Bradley Byrne, en republikaner fra Alabama, la vekt på at alle republikanske stevninger av Hunter Biden var blitt avvist.

– Hunter Biden får ikke et frikort bare fordi faren var visepresident, sa han.

Putin-vennskap

Peter DeFazio en demokrat fra Oregon, mente Trump hadde drevet med utpressing av Ukraina. Republikanere vektlegger at ukrainske toppolitikere sier de ikke har følt noe press.

– De er invadert av Russland. Dere vet, Vladimir Putin? Trumps venn, sa De Fazio.

House Television/AP/NTB scanpix

To stille stunder

Bill Johnson, en republikaner fra Ohio, foreslo en stille stund for 2016-valget og de glemte 63 millioner som stemte på trump.

Republikanerne reiste seg, mens demokratene ble sittende.

Russ Fulcher, en republikaner fra Ohio, sa han i detalj skulle liste opp Trumps overtredelser av grunnloven. Deretter holdt han munn resten av sin taletid.