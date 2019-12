Boris Johnsons vinnertale: Vi vil aldri ta deres støtte for gitt

Fredag morgen er det klart: De konservative gjør sitt beste valg i Storbritannia siden 1979.

Når nesten alle stemmene er talt opp, ser det ut til at partiet får minst 363 seter i Parlamentet. Det er bedre enn valgdagsmålingene tilsa, og gir partiet rent flertall.

Lovte slutt på kranglingen

Boris Johnson beholdt både parlamentssetet og statsministerstolen. I vinnertalen gjentok han løftene fra valgkampen, og lovte å jobbe «natt og dag» for å fortjene tilliten fra velgerne.

Han takket også mange arbeiderpartivelgere som for første gang hadde stemt blått, og som kanskje har tenkt å stemme Labour igjen neste gang. I talen refererte Johnson også til at han i 2008 ble valgt til borgermester i London, som var arbeiderpartistyrt før ham.

– Jeg er ydmyk for at dere vil gi tillit til meg og partiet. Og vi vil aldri ta deres støtte for gitt, sa Johnson.

Han gjentok løftet om at brexit nå skal skje så raskt som mulig.

– Vi skal få brexit gjort innen 31. januar. Ingen «hvis», ingen «men», ingen «kanskje».

I talen sa han også at det nå skulle bli slutt på all kranglingen og «debatten om tonen i debatten» i den britiske politikken.

Stikk til Labour-lederen

Johnson ramset videre opp alt han vil levere på blant annet helsepolitikk, flere sykepleiere, sykehus, lærere og mer politi.

Han lovte også å gjøre Storbritannia til «det grønneste, reneste landet på jorden». I samme tone kom han med et stikk til Labour-leder Jeremy Corbyn som gjorde et historisk dårlig valg:

– Dere, folket i dette landet, stemte i dette valget for å bli karbonnøytrale innen 2050. Og vi skal gjøre det. Dere stemte forresten også for å bli «Corbyn-nøytrale» før jul, og vi skal gjøre det også, sa Johnson til stor applaus fra partifellene.

– Folket ønsket endring. Vi kan ikke, og må ikke, skuffe dem.

Corbyn har allerede annonsert at han ikke vil lede partiet inn i neste valg.