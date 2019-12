Levninger på vulkanøy på New Zealand hentes fredag

Planen om å hente levningene er i ferd med å bli klare, sier politiet i en uttalelse.

Familiene til de åtte personene som er savnet og antatt omkommet, har uttrykt misnøye overfor politiet for at de ennå ikke er hentet fra White Island.

Politiet har frem til torsdag ettermiddag sagt at risikoen er for høy til å hente levningene. Det er 50 til 60 prosent sjanse for at det skjer et nytt utbrudd på øya det neste døgnet. Det siste døgnet har sannsynligheten for et nytt utbrudd økt.

På en pressekonferanse torsdag sa politiminister Stuart Nash at det er en prioritet å hente levningene, men sa at det må gjøres på måte som er trygg for alle.

Ifølge politiet kan seks av de åtte savnede på øya bli sett fra luften, skriver New Zealand Herald.

30 personer er innlagt på sykehus etter vulkanutbruddet. Ti personer av dem skal sendes til sykehus i Sydney i Australia for å få behandling, skriver Reuters. Torsdag var to av dem allerede overført.

New Zealand har bestilt store mengder hud til de skadede for transplantasjon. Noen av pasientene er forbrent på 90 til 95 prosent av kroppen. Det meste av hunden er bestilt fra USA, opplyste helseminister David Clark på en pressekonferanse torsdag.

Turister har besøkt White Island i mer enn 30 år. Mandagens utbrudd var det første utbruddet som har ført til dødsfall siden 1914. Da døde 10 personer.