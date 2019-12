Svensk toppdiplomat tiltalt for hemmelig møte med kinesisk forretningsmann

Lindstedt fikk stor oppmerksomhet tidligere i år etter at hun, som svenske myndigheters representant, arrangerte et hemmelig møte mellom en kinesisk forretningsmann og Angela Gui, datteren til den svensk-kinesiske forleggeren Gui Minhai som sitter fengslet i Kina.

Svensk UD nektet kjennskap til møtet og Svensk sikkerhetspoliti (Säpo) og Riksenheten for sikkerhetsspørsmål har etterforsket om Lindstedt gikk ut over sine fullmakter og satte svensk sikkerhet i fare.

Mandag opplyste påtalemyndigheten i en pressemelding at det er tatt ut tiltale mot den 59 år gamle toppdiplomaten for brudd på en lite brukt lov om «egenmektighet ved forhandlinger med fremmed makt».

– En ambassadør er en myndighetssjef som har vidtrekkende mandat til å representere Sverige. Til tross for dette må selv en ambassadør følge visse retningslinjer og instruksjoner fra regjeringskollegiet og UD. I dette spesifikke konsulære oppdraget har hun gått over sin fullmakt og dermed gjort seg skyldig i lovbrudd, sier visesjefanklager Hans Ihrman ved Riksenheten for sikkerhetsspørsmål.

– Det er i moderne tid aldri tidligere tatt ut tiltale for brudd på loven om egenmektighet ved forhandlinger med fremmed makt, sier han.

Lindstedt var ambassadør i Beijing fra 2016 til mars i år, da hun ble utnevnt til såkalt Agenda 2030-ambassadør med ansvar for å følge opp FNs bærekraftmål. Hun har avvist anklagene om lovbrudd.